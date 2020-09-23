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https://ria.ru/20200923/krym-1577589809.html
В Крыму впервые посчитали каждое дерево
На полуострове растет почти 273,8 миллиона деревьев. Специалисты Рослесинфорга впервые провели инвентаризацию лесов Крыма, чтобы определить их породу, записать... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:00
2020-09-23T08:00
хорошие новости
хорошие новости
новости - экология
республика крым
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>На полуострове растет почти 273,8 миллиона деревьев. Специалисты Рослесинфорга впервые провели инвентаризацию лесов Крыма, чтобы определить их породу, записать больные деревья, измерить высоту и сделать прогноз на будущее. Такая работа поможет сохранить уникальные лесные массивы.Все леса региона имеют защитный статус, поэтому здесь запрещена промышленная заготовка и сплошная рубка. По закону можно только убирать больные и поврежденные деревья, чтобы они не мешали расти новому поколению, поэтому чаще всего здесь встречаются деревья старше 100 лет.Из почти 274 миллионов деревьев 13% повреждены, при этом у половины деревьев специалисты нашли механические повреждения, а остальные пострадали от болезней и вредителей.Больше всего в Крыму дубрав – на их долю приходится до половины лесной площади. Здесь растут три вида дуба: пушистый, скальный и обыкновенный (черешчатый). А еще на полуострове встречаются такие реликты, как сосна Крымская, или сосна Палласа (11%), граб (8%), бук европейский (6%), бук восточный (3%), а также можжевельник, но он занимает всего 0,6% лесов полуострова."Общий запас углерода на территории лесов Республики Крым составляет 23 миллиона тонн. Из них 93% – в живых стоящих деревьях. В сухостое углерода меньше в 16 раз. На валежник и биомассу пней приходится чуть больше 1% запаса углерода", – рассказали в Рослесинфорге.По данным инвентаризации, общий запас сухостоя (погибшего леса) составляет около 3 миллионов кубометров. В организации заявили, что такой объем сухостоя существенно не влияет на здоровье лесов.
https://ria.ru/20200312/1568457608.html
республика крым
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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хорошие новости, новости - экология, республика крым

В Крыму впервые посчитали каждое дерево

08:00 23.09.2020
277
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПодъем на гору Ай-Петри
Подъем на гору Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На полуострове растет почти 273,8 миллиона деревьев. Специалисты Рослесинфорга впервые провели инвентаризацию лесов Крыма, чтобы определить их породу, записать больные деревья, измерить высоту и сделать прогноз на будущее. Такая работа поможет сохранить уникальные лесные массивы.
Все леса региона имеют защитный статус, поэтому здесь запрещена промышленная заготовка и сплошная рубка. По закону можно только убирать больные и поврежденные деревья, чтобы они не мешали расти новому поколению, поэтому чаще всего здесь встречаются деревья старше 100 лет.
"Площадь лесов небольшая и составляет 334 тысячи гектаров при общей территории полуострова 2,6 миллиона гектаров. Лесистость региона – 13%. В рамках инвентаризации определен общий запас древесины. Он составляет 48,5 миллиона кубометров", – сообщается в пресс-релизе организации.
Из почти 274 миллионов деревьев 13% повреждены, при этом у половины деревьев специалисты нашли механические повреждения, а остальные пострадали от болезней и вредителей.
Больше всего в Крыму дубрав – на их долю приходится до половины лесной площади. Здесь растут три вида дуба: пушистый, скальный и обыкновенный (черешчатый). А еще на полуострове встречаются такие реликты, как сосна Крымская, или сосна Палласа (11%), граб (8%), бук европейский (6%), бук восточный (3%), а также можжевельник, но он занимает всего 0,6% лесов полуострова.
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"Общий запас углерода на территории лесов Республики Крым составляет 23 миллиона тонн. Из них 93% – в живых стоящих деревьях. В сухостое углерода меньше в 16 раз. На валежник и биомассу пней приходится чуть больше 1% запаса углерода", – рассказали в Рослесинфорге.
По данным инвентаризации, общий запас сухостоя (погибшего леса) составляет около 3 миллионов кубометров. В организации заявили, что такой объем сухостоя существенно не влияет на здоровье лесов.
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Хорошие новостиХорошие новостиНовости - ЭкологияРеспублика Крым
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