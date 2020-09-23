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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200923/kosmos-1577659001.html
США планируют доставить на МКС свой туалет
Первый туалет американского производства планируется доставить на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, по характеристикам он будет лучше... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:38
2020-09-23T14:39
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
рд-181
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Первый туалет американского производства планируется доставить на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> (МКС) в октябре, по характеристикам он будет лучше российского туалета, используемого астронавтами на станции в настоящее время, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства. Изначально санузел был только в российском модуле "Звезда". В 2007 году НАСА заказало у России туалет для модуля Tranquility в связи с тем, что длительное время не могло разработать собственный аналог. За санузел НАСА заплатило 19 миллионов долларов. Еще один туалет российского производства планируется установить в новом модуле "Наука", запуск которого предполагается в 2021 году.По информации НАСА, туалет UWMS (Universal Waste Management System) был разработан космическим агентством "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования" и будет установлен в модуле Tranquility американского сегмента МКС."Он также имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем использующийся в настоящее время туалет на МКС", - отмечается в сообщении на сайте НАСА.Новый туалет должен привезти на МКС американский грузовой корабль <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a> 3 октября. Его запуск ракетой-носителем Antares с российскими двигателями <a href="http://ria.ru/product_RD-181/" target="_blank" data-auto="true">РД-181</a> на первой ступени с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) намечается в ночь на 30 сентября.Новый туалет также планируется использовать на американском пилотируемом корабле Orion, который в 2023 году полетит с экипажем к Луне.В настоящее время на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200917/luna-1577366132.html
https://ria.ru/20200909/roskosmos-1576964704.html
Получается что до сих пор астронавты как фильме "побег и Шоушенка" всегда спрашивали разрешения сходить в туалет у космонавтов, как заключенные в тюрьме Шоушенка. Там ещё на эту тему сцена есть с Фрименом. Это просто удивительно при таком огромном бюджете НАСА, закупать туалеты у Роскосмоса по 19 лям)))
29
Случайно не тот, которого не досчитались на украинском катере?
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РИА Новости
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иван вагнер, кристофер кэссиди, рд-181, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса, анатолий иванишин

США планируют доставить на МКС свой туалет

14:38 23.09.2020 (обновлено: 14:39 23.09.2020)
2499
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Первый туалет американского производства планируется доставить на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, по характеристикам он будет лучше российского туалета, используемого астронавтами на станции в настоящее время, сообщило НАСА.
Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства. Изначально санузел был только в российском модуле "Звезда". В 2007 году НАСА заказало у России туалет для модуля Tranquility в связи с тем, что длительное время не могло разработать собственный аналог. За санузел НАСА заплатило 19 миллионов долларов. Еще один туалет российского производства планируется установить в новом модуле "Наука", запуск которого предполагается в 2021 году.
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По информации НАСА, туалет UWMS (Universal Waste Management System) был разработан космическим агентством "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования" и будет установлен в модуле Tranquility американского сегмента МКС.
"Он также имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем использующийся в настоящее время туалет на МКС", - отмечается в сообщении на сайте НАСА.
Новый туалет должен привезти на МКС американский грузовой корабль Cygnus 3 октября. Его запуск ракетой-носителем Antares с российскими двигателями РД-181 на первой ступени с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) намечается в ночь на 30 сентября.
Новый туалет также планируется использовать на американском пилотируемом корабле Orion, который в 2023 году полетит с экипажем к Луне.
В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиРД-181Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСААнатолий Иванишин
Популярные комментарии
Получается что до сих пор астронавты как фильме "побег и Шоушенка" всегда спрашивали разрешения сходить в туалет у космонавтов, как заключенные в тюрьме Шоушенка. Там ещё на эту тему сцена есть с Фрименом. Это просто удивительно при таком огромном бюджете НАСА, закупать туалеты у Роскосмоса по 19 лям)))
23 сентября, 15:13
Dimon ТрамповDimon Трампов
370003
Случайно не тот, которого не досчитались на украинском катере?
23 сентября, 14:46
ДНДенис Носков
4240000
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