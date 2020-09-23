https://ria.ru/20200923/kosmos-1577659001.html

США планируют доставить на МКС свой туалет

Первый туалет американского производства планируется доставить на Международную космическую станцию (МКС) в октябре, по характеристикам он будет лучше... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:38

2020-09-23T14:38

2020-09-23T14:39

хочу стать космонавтом

иван вагнер

кристофер кэссиди

рд-181

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

cygnus

наса

анатолий иванишин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1400x0_80_0_0_3a596ca956d2c47f1590e9a33f15ec26.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Первый туалет американского производства планируется доставить на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> (МКС) в октябре, по характеристикам он будет лучше российского туалета, используемого астронавтами на станции в настоящее время, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства. Изначально санузел был только в российском модуле "Звезда". В 2007 году НАСА заказало у России туалет для модуля Tranquility в связи с тем, что длительное время не могло разработать собственный аналог. За санузел НАСА заплатило 19 миллионов долларов. Еще один туалет российского производства планируется установить в новом модуле "Наука", запуск которого предполагается в 2021 году.По информации НАСА, туалет UWMS (Universal Waste Management System) был разработан космическим агентством "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования" и будет установлен в модуле Tranquility американского сегмента МКС."Он также имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем использующийся в настоящее время туалет на МКС", - отмечается в сообщении на сайте НАСА.Новый туалет должен привезти на МКС американский грузовой корабль <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a> 3 октября. Его запуск ракетой-носителем Antares с российскими двигателями <a href="http://ria.ru/product_RD-181/" target="_blank" data-auto="true">РД-181</a> на первой ступени с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) намечается в ночь на 30 сентября.Новый туалет также планируется использовать на американском пилотируемом корабле Orion, который в 2023 году полетит с экипажем к Луне.В настоящее время на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200917/luna-1577366132.html

https://ria.ru/20200909/roskosmos-1576964704.html

Dimon Трампов Получается что до сих пор астронавты как фильме "побег и Шоушенка" всегда спрашивали разрешения сходить в туалет у космонавтов, как заключенные в тюрьме Шоушенка. Там ещё на эту тему сцена есть с Фрименом. Это просто удивительно при таком огромном бюджете НАСА, закупать туалеты у Роскосмоса по 19 лям))) 29

Денис Носков Случайно не тот, которого не досчитались на украинском катере? 28

14

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, рд-181, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса, анатолий иванишин