https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577675419.html

ВОЗ и ООН призвали бороться с дезинформацией, связанной с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с ООН призвали государства бороться с дезинформацией, связанной с пандемией COVID-19, говорится в заявлении,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:35

2020-09-23T18:35

2020-09-23T18:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

антониу гутерреш

коронавирусы

юнэйдс

воз

юнисеф

оон

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<strong>ЖЕНЕВА, 23 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) вместе с <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> призвали государства бороться с дезинформацией, связанной с пандемией COVID-19, говорится в заявлении, распространенном в среду по итогам вебинара в рамках 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН.Вебинар был организован ВОЗ, ООН, <a href="http://ria.ru/organization_JUNISEF/" target="_blank" data-auto="true">ЮНИСЕФ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_JUNEHJJDS/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЭЙДС</a>, Программой развития ООН (ПРООН), <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, Международным союзом электросвязи (МСЭ), Инициативой ООН "Глобальный пульс" и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) совместно с правительствами Индонезии, Таиланда и Уругвая."Как только вирус распространился по всему миру, неточные и даже опасные сообщения распространились в социальных сетях, оставив людей в замешательстве, с ложными советами и введя их в заблуждение. Наша инициатива под названием "Подтверждено" борется с дезинформацией с помощью правды", - заявил, выступая на вебинаре, генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Мы работаем с медиа-партнерами, отдельными людьми, влиятельными лицами и социальными сетями для распространения контента, который способствует развитию науки, предлагает решения и вдохновляет на солидарность. Это особенно важно, поскольку мы работаем над укреплением доверия общественности к безопасности и эффективности будущих вакцин от COVID-19. Нам нужна "народная вакцина", которая была бы доступна по цене и была бы доступна для всех", - отметил он.Дезинформация ставит под угрозу здоровье и жизни людей и подрывают доверие к науке, учреждениям и системам здравоохранения, поддержал его генеральный директор ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>."Как COVID-19 распространился по всему миру, так же распространились и слухи, неправда и дезинформация. И они могут быть толь же опасными. Слишком много людей нанесли себе вред, основываясь на лжи, самолечении токсичными химикатами или опасными лекарствами. Другие не приняли тех мер предосторожности, которые должны были предпринять", - сказал он.По словам гендиректора ВОЗ, ложная информация также усиливает стигматизацию. В ряде случаев это привело к насилия в отношении медицинских работников, уязвимых групп или беженцев."В условиях пандемии COVID-19, как и во всех чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, доверие и солидарность имеют решающее значение. Ложная информация мешает принятию ответных мер в связи с пандемией, поэтому мы должны объединить усилия в борьбе с ней и продвигать научно обоснованные рекомендации в области общественного здравоохранения", - отметил он, указав, что те же принципы, которые применяются в ответ на COVID-19, применимы и к борьбе с инфодемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577609322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, антониу гутерреш, коронавирусы, юнэйдс, воз, юнисеф, оон, в мире