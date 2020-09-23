Врач назвал фактор, снижающий сопротивляемость организма к коронавирусу

"Наша иммунная система — это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", — сказал Богданов.