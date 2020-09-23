https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577660596.html
Врач назвал фактор, снижающий сопротивляемость организма к коронавирусу
Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:00
2020-09-23T15:00
2020-09-23T15:08
распространение нового коронавируса
ринат богданов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной</a>, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>.Он отметил, что в медицине существует понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200923/vaktsina-1577654832.html
4
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат богданов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество