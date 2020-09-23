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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577660596.html
Врач назвал фактор, снижающий сопротивляемость организма к коронавирусу
Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:00
2020-09-23T15:08
распространение нового коронавируса
ринат богданов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной</a>, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>.Он отметил, что в медицине существует понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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ринат богданов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Врач назвал фактор, снижающий сопротивляемость организма к коронавирусу

15:00 23.09.2020 (обновлено: 15:08 23.09.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.
"Наша иммунная система — это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", — сказал Богданов.
Он отметил, что в медицине существует понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции.
"Поэтому рекомендуется орошать слизистую, чтобы она была влажная. Иммунная система лучше справляется, поскольку сухие слизистые менее устойчивы к проникновению любой инфекции, в том числе коронавирусной", — добавил Богданов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРинат БогдановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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