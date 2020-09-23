https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577658484.html

Опубликован прогноз распространения второй волны COVID-19 в Европе

Ученые разработали математическую модель развития второй волны коронавирусной инфекции в Европе. Прогноз сделан для континента в целом и для каждой страны в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:36

2020-09-23T14:36

2020-09-23T14:47

риа наука

коронавирус covid-19

здоровье

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571395071_0:336:3044:2048_1400x0_80_0_0_df43f5d2f45e2759173d23bcc2fca2eb.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Ученые разработали математическую модель развития второй волны коронавирусной инфекции в Европе. Прогноз сделан для континента в целом и для каждой страны в отдельности. Работа <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-020-72611-5" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Scientific Reports.На сегодняшний день уже в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании — официально зафиксировано начало второй волны COVID-19.Учитывая эти данные, а также показатели распространения инфекции и заболеваемости во время первой волны, математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья (Giacomo Cacciapaglia) из Университета Клода Бернара в Лионе создали модель, предсказывающую динамику второй волны в европейских странах.Согласно результатам моделирования, пик второй волны придется на период с июля 2020 года по январь 2021 года, а по количеству инфицированных она будет даже больше, чем первая.При этом авторы отмечают, что конкретное время максимума распространения инфекции в каждой стране сильно зависит от таких параметров, как первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок жителей и жесткость принимаемых мер. Более ранние пики исследователи прогнозируют для стран, где уже сегодня максимальные показатели инфицирования. Во Франции и Норвегии пик должен наступить в середине-конце сентября, в Италии — в середине октября, в Финляндии — в конце октября, в Великобритании — в начале ноября, а в Швеции — в начале 2021 года. Ученые отмечают, что очень многое будет зависеть от мер социального дистанцирования, контроля над локальными очагами заражения и пограничного контроля, особенно если они будут реализованы на ранних стадиях распространения заболевания. Уже сейчас реальная эпидемическая ситуация в некоторых странах отличается от предсказаний модели. Например, в Германии, Дании и Финляндии статистика заболеваемости заметно отстает от прогноза. По мнению авторов, это значит, что власти этих стран принимают адекватные меры по сдерживанию эпидемии, а граждане проявляют сознательность.А в Хорватии число новых случаев все увеличивается с каждым днем, хотя, исходя из результатов моделирования, страна должна была пройти пик второй волны еще в начале августа.В качестве основы для моделирования авторы использовали стандартный математический метод ренормализационной группы, позволяющий систематически отслеживать изменения физической системы на разных пространственных масштабах. По мнению исследователей, это позволит легко корректировать модель по мере появления новых данных, а также по аналогии построить модели для других регионов.

https://ria.ru/20200916/koronavirusy-1577326276.html

https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html

2

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, европа