https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577656402.html
Путин заявил о готовности системы здравоохранения противостоять COVID-19
Российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:06
2020-09-23T14:06
2020-09-23T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли. На сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний", - сказал Путин на встрече с сенаторами.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577637057.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество