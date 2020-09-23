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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577656402.html
Путин заявил о готовности системы здравоохранения противостоять COVID-19
Российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:06
2020-09-23T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли. На сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний", - сказал Путин на встрече с сенаторами.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577637057.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил о готовности системы здравоохранения противостоять COVID-19

14:06 23.09.2020
291
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам инфекционных заболеваний, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли. На сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний", - сказал Путин на встрече с сенаторами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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