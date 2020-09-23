https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577654777.html

Власти учитывают возможные риски при борьбе с коронавирусом, заявил Путин

Власти РФ учитывают возможные риски при борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:51

2020-09-23T13:51

2020-09-23T14:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Власти РФ учитывают возможные риски при борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами.По его словам, российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний."Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение", - сказал президент."Уже построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современный инфекционный стационар, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первые создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. ...Врачи освоили эффективные методы профилактики лечения", - добавил он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577637057.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество