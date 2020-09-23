Власти учитывают возможные риски при борьбе с коронавирусом, заявил Путин
13:51 23.09.2020 (обновлено: 14:18 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти РФ учитывают возможные риски при борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
По его словам, российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний.
"Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение", - сказал президент.
"Уже построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современный инфекционный стационар, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первые создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. ...Врачи освоили эффективные методы профилактики лечения", - добавил он.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19