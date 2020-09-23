https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577638468.html
В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 970, Подмосковье - 215, Санкт-Петербурге - 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:33
2020-09-23T10:33
2020-09-23T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 970, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 215, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 970, 2. Московская область - 215, 3. Санкт-Петербург - 208", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне - пять, Ненецком и Чукотском автономных округах - по два.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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