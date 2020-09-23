https://ria.ru/20200923/korabli-1577683980.html
Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы
Министерство обороны Швеции заявило, что два российских военных корабля 14 сентября якобы незаконно вошли в территориальные воды страны. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:13
2020-09-23T22:13
2020-09-23T22:13
россия
петер хультквист
министерство обороны рф (минобороны рф)
швеция
гетеборг
в мире
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> заявило, что два российских военных корабля 14 сентября якобы незаконно вошли в территориальные воды страны."Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от <a href="http://ria.ru/location_Goeteborg/" target="_blank" data-auto="true">Гетеборга</a>. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды", - говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.Министр обороны страны <a href="http://ria.ru/person_Peter_KHultkvist/" target="_blank" data-auto="true">Петер Хультквист</a> заявил в интервью телеканалу <a href="https://www.svt.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SVT</a>, что суда якобы находились в территориальных водах Швеции 11 минут.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/stolknovenie-1577663774.html
Ярослав Погодин
По суху что ли шли передать претензию? Аль гребцы некудышные? Неделя как прошла, приурочили фейк к столкновению у Дании
21
Вадим Антонов
снова надо все силы бросить на поиски "русской подлодки"
18
8
россия
швеция
гетеборг
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петер хультквист, министерство обороны рф (минобороны рф), швеция, гетеборг, в мире