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На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, проспавшего свою остановку, после чего мальчик потерялся, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T06:34
2020-09-23T09:44
южно-сахалинск
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a> кондуктор выгнала из автобуса школьника, проспавшего свою остановку, после чего мальчик потерялся, сообщили в мэрии города.По данным властей, младшеклассник возвращался домой после тренировки. По дороге ребенок уснул и проехал свою остановку. На конечной кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. Затем автобус уехал по своему маршруту. Никто из взрослых не проследил, вернулся ли в салон ребенок."Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности", — заявила вице-мэр Елены Федорова, пообещав, что сотрудница автопредприятия будет наказана.
https://ria.ru/20200902/volgograd-1576621560.html
А что опасного? В клетке с тигром его оставили что ли?
85
Что с людьми происходит..... До чего же оскотинились. Всегда Россия жила и выживала взаимопомощью. Сейчас как дикари, каждый за себя.
84
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южно-сахалинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку

06:34 23.09.2020 (обновлено: 09:44 23.09.2020)
13433
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Валерий Шустов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен — РИА Новости. В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, проспавшего свою остановку, после чего мальчик потерялся, сообщили в мэрии города.
По данным властей, младшеклассник возвращался домой после тренировки. По дороге ребенок уснул и проехал свою остановку. На конечной кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. Затем автобус уехал по своему маршруту. Никто из взрослых не проследил, вернулся ли в салон ребенок.

"Когда мальчик вовремя не появился дома, родители забили тревогу. Дозвониться до сына не получалось: его телефон разрядился. К поиску оперативно подключились волонтеры. Найти несовершеннолетнего удалось только спустя несколько часов", — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

"Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности", — заявила вице-мэр Елены Федорова, пообещав, что сотрудница автопредприятия будет наказана.
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Южно-СахалинскПроисшествия
Популярные комментарии
А что опасного? В клетке с тигром его оставили что ли?
23 сентября, 06:38
Олег МиловановОлег Милованов
12100567
Что с людьми происходит..... До чего же оскотинились. Всегда Россия жила и выживала взаимопомощью. Сейчас как дикари, каждый за себя.
23 сентября, 06:40
Арсений НовиковАрсений Новиков
7201704
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