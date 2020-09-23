https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html

На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, проспавшего свою остановку, после чего мальчик потерялся, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T06:34

2020-09-23T06:34

2020-09-23T09:44

южно-сахалинск

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a> кондуктор выгнала из автобуса школьника, проспавшего свою остановку, после чего мальчик потерялся, сообщили в мэрии города.По данным властей, младшеклассник возвращался домой после тренировки. По дороге ребенок уснул и проехал свою остановку. На конечной кондуктор заставила мальчика покинуть салон, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. Затем автобус уехал по своему маршруту. Никто из взрослых не проследил, вернулся ли в салон ребенок."Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности", — заявила вице-мэр Елены Федорова, пообещав, что сотрудница автопредприятия будет наказана.

https://ria.ru/20200902/volgograd-1576621560.html

Олег Милованов А что опасного? В клетке с тигром его оставили что ли? 85

Арсений Новиков Что с людьми происходит..... До чего же оскотинились. Всегда Россия жила и выживала взаимопомощью. Сейчас как дикари, каждый за себя. 84

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южно-сахалинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия