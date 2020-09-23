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В Турции появился особо опасный вид комаров
В Турции специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, пишет HabberTurk. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:50
2020-09-23T17:52
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, пишет <a href="https://www.haberturk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">HabberTurk.</a>Отмечается, что большие скопления опасных насекомых были обнаружены в крупных районах <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a>, хотя ранее они не появлялись на территории страны. Исследователи полагают, что вид способен легко адаптироваться."Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", — сказал доцент Стамбульского университета Керем Этера.Он добавил, что помимо повышенного риска заразиться подобными заболеваниями, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.
https://ria.ru/20200713/1574251919.html
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турция
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туризм, новости - туризм, турция, стамбул, в мире

В Турции появился особо опасный вид комаров

17:50 23.09.2020 (обновлено: 17:52 23.09.2020)
2334
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Турции специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, пишет HabberTurk.
Отмечается, что большие скопления опасных насекомых были обнаружены в крупных районах Стамбула, хотя ранее они не появлялись на территории страны. Исследователи полагают, что вид способен легко адаптироваться.
"Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", — сказал доцент Стамбульского университета Керем Этера.
Он добавил, что помимо повышенного риска заразиться подобными заболеваниями, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.
Девушка распыляет средство против насекомых - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 04:28
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
84182264
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