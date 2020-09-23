https://ria.ru/20200923/komary-1577672393.html
В Турции появился особо опасный вид комаров
В Турции специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, пишет HabberTurk. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:50
2020-09-23T17:50
2020-09-23T17:52
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара, пишет <a href="https://www.haberturk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">HabberTurk.</a>Отмечается, что большие скопления опасных насекомых были обнаружены в крупных районах <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a>, хотя ранее они не появлялись на территории страны. Исследователи полагают, что вид способен легко адаптироваться."Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", — сказал доцент Стамбульского университета Керем Этера.Он добавил, что помимо повышенного риска заразиться подобными заболеваниями, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.
https://ria.ru/20200713/1574251919.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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