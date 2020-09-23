https://ria.ru/20200923/kitay-1577648115.html
Китай разрешит въезд некоторым категориям иностранцев
Китай с 28 сентября разрешит въезд для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране, говорится в заявлении на сайте МИД КНР. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:38
2020-09-23T13:38
2020-09-23T13:38
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<strong>ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости.</strong> Китай с 28 сентября разрешит въезд для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране, говорится в заявлении на сайте МИД КНР."С 28 сентября 2020 года иностранные граждане, имеющие действующее разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и с целью воссоединения, смогут въехать в страну, им не нужно будет повторно обращаться за оформлением визы", — говорится в заявлении.МИД страны с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц.
https://ria.ru/20191111/1560637852.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, китай
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай с 28 сентября разрешит въезд для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"С 28 сентября 2020 года иностранные граждане, имеющие действующее разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и с целью воссоединения, смогут въехать в страну, им не нужно будет повторно обращаться за оформлением визы", — говорится в заявлении.
МИД страны с 28 марта в рамках профилактики завоза из-за границы коронавирусной инфекции запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и некоторых других категорий лиц.