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Невролог рассказал, как справиться с осенней хандрой
Скандинавская ходьба, включающая в себя элементы кардиотренировки, сбалансированный режим труда и отдыха, а также правильное питание помогут преодолеть осеннюю... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:14
2020-09-23T15:14
ринат богданов
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Скандинавская ходьба, включающая в себя элементы кардиотренировки, сбалансированный режим труда и отдыха, а также правильное питание помогут преодолеть осеннюю хандру, считает главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>."Чтобы справиться с осенней хандрой, человеку необходимо сформировать в своем организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное – чередовать работу и отдых, сна должно быть достаточно. Второй момент: наряду с умственной деятельностью нужна регулярная физическая активность. Преимущественно это динамические варианты, так называемые кардиотренировки, о которых многие слышали. Проще говоря, то, что тренирует сердечно-сосудистую систему и прорабатывает мышцы – циклическая активность. Сейчас оптимальный вариант – это скандинавская ходьба с палками", - рассказал Богданов РИА Новости.Эксперт пояснил, что во время занятий скандинавской ходьбой нагрузка на тело распределяется более равномерно: в процесс включается все тело, вследствие чего тренируется сердечно-сосудистая, мышечная и нервная системы. Кроме этого, мышцы сжигают биологические вещества, выделяющиеся в условиях стресса. В целом скандинавская ходьба в умеренном темпе сопоставима с небыстрым бегом, добавил Богданов."Если мы говорим об условиях в ограниченном пространстве, то это велотренажеры. Если есть возможность, то можно побегать в парке, по мягкому грунту", - посоветовал специалист.Он предупредил, что любой длительно существующий стресс негативно влияет как на психоэмоциальную устойчивость, так и на иммунитет. Все это может привести к гипертрофии надпочечников, болезням эндокринной и иммунной систем, вплоть до язвенной болезни."Третий момент: после физической активности нам нужно адекватное питание. Сейчас сезон еще позволяет употреблять овощи и фрукты с запасами витаминов, чтобы подготовиться к зиме. Плюс еще один очень важный момент – это солнце, поскольку оно обладает выраженным антидепрессивным эффектом. Сейчас, пока есть возможность, в качестве рекомендации – побольше быть на солнце", - сказал невролог.По его мнению, сочетание скандинавской ходьбы в парке в солнечную погоду, здорового питания, включающего сбалансированное количество жиров, белков и углеводов, а также режима труда и отдыха, позволят человеку сформировать запас стрессоустойчивости и подготовиться к зимнему сезону.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alkogol-1577562919.html
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ринат богданов, россия, общество

Невролог рассказал, как справиться с осенней хандрой

15:14 23.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБольшой Очаковский пруд в Москве
Большой Очаковский пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Скандинавская ходьба, включающая в себя элементы кардиотренировки, сбалансированный режим труда и отдыха, а также правильное питание помогут преодолеть осеннюю хандру, считает главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.
"Чтобы справиться с осенней хандрой, человеку необходимо сформировать в своем организме резерв стрессоустойчивости. Первое и самое важное – чередовать работу и отдых, сна должно быть достаточно. Второй момент: наряду с умственной деятельностью нужна регулярная физическая активность. Преимущественно это динамические варианты, так называемые кардиотренировки, о которых многие слышали. Проще говоря, то, что тренирует сердечно-сосудистую систему и прорабатывает мышцы – циклическая активность. Сейчас оптимальный вариант – это скандинавская ходьба с палками", - рассказал Богданов РИА Новости.
Эксперт пояснил, что во время занятий скандинавской ходьбой нагрузка на тело распределяется более равномерно: в процесс включается все тело, вследствие чего тренируется сердечно-сосудистая, мышечная и нервная системы. Кроме этого, мышцы сжигают биологические вещества, выделяющиеся в условиях стресса. В целом скандинавская ходьба в умеренном темпе сопоставима с небыстрым бегом, добавил Богданов.
"Если мы говорим об условиях в ограниченном пространстве, то это велотренажеры. Если есть возможность, то можно побегать в парке, по мягкому грунту", - посоветовал специалист.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 04:00Сказано в эфире
Почему при осенней депрессии алкоголь не поможетЛечить осеннюю депрессию алкоголем не только опасно, но и непродуктивно, есть гораздо более эффективные ‒ и безвредные ‒ способы поправить самочувствие, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Борис Положий.
Он предупредил, что любой длительно существующий стресс негативно влияет как на психоэмоциальную устойчивость, так и на иммунитет. Все это может привести к гипертрофии надпочечников, болезням эндокринной и иммунной систем, вплоть до язвенной болезни.
"Третий момент: после физической активности нам нужно адекватное питание. Сейчас сезон еще позволяет употреблять овощи и фрукты с запасами витаминов, чтобы подготовиться к зиме. Плюс еще один очень важный момент – это солнце, поскольку оно обладает выраженным антидепрессивным эффектом. Сейчас, пока есть возможность, в качестве рекомендации – побольше быть на солнце", - сказал невролог.
По его мнению, сочетание скандинавской ходьбы в парке в солнечную погоду, здорового питания, включающего сбалансированное количество жиров, белков и углеводов, а также режима труда и отдыха, позволят человеку сформировать запас стрессоустойчивости и подготовиться к зимнему сезону.
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Ринат БогдановРоссияОбщество
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