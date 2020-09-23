https://ria.ru/20200923/khakasiya-1577605845.html
Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили не тронутые грабителями захоронения времен... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T04:19
2020-09-23T04:19
2020-09-23T09:43
культура
новости культуры
археология
новосибирск
аскизский район
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<strong>КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости.</strong> Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили не тронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа), сообщает пресс-служба правительства региона.В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как "чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей".В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые. Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.
https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html
новосибирск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, новосибирск, аскизский район
КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили не тронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа), сообщает пресс-служба правительства региона.
"В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как "чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей".
"Один из интересных артефактов — набор оружия, обнаруженный рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак. Это свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию", — рассказали в пресс-службе.
В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые.
Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.