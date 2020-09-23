https://ria.ru/20200923/khakasiya-1577605845.html

Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени

Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили не тронутые грабителями захоронения времен... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T04:19

2020-09-23T04:19

2020-09-23T09:43

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новости культуры

археология

новосибирск

аскизский район

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<strong>КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости.</strong> Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили не тронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа), сообщает пресс-служба правительства региона.В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как "чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей".В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые. Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.

https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html

новосибирск

аскизский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, новосибирск, аскизский район