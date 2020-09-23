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Совфед одобрил закон об обязанности казино вносить в чеки данные клиентов
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля, он должен вступить в силу... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:18
2020-09-23T11:18
совет федерации рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> на заседании в среду одобрил закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля, он должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.Закон обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчетах с обменными знаками игорного заведения, фамилию, имя, отчество (при наличии), серию и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика. Эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму налога с их выигрышей.Законодатели отмечают, что с начала 2020 года вступили в силу положения Налогового кодекса, которые по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ на выигрыши, полученные в казино и залах игровых автоматов. База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, которые они уплатили за обменные знаки игорного заведения.Закон также уточняет перечень сведений, которые указываются в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В него предлагается включить сведения о применении ККТ при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денег в обмен на такие знаки.Помимо этого, закон исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке фамилию, имя, отчество и иные данные страхователя. Сейчас кассовый чек при получении страховой премии или при страховой выплате должен содержать наименование страхователя (название организации, ФИО физлица), а также идентификационный номер налогоплательщика страхователя, а при его отсутствии у физлица - серию и номер паспорта.
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совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил закон об обязанности казино вносить в чеки данные клиентов

11:18 23.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об идентификации клиентов игорных заведений в целях усиления налогового контроля, он должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.
Закон обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчетах с обменными знаками игорного заведения, фамилию, имя, отчество (при наличии), серию и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика. Эти данные позволят налоговым органам полностью идентифицировать посетителей казино и залов игровых автоматов, чтобы рассчитать сумму налога с их выигрышей.
Законодатели отмечают, что с начала 2020 года вступили в силу положения Налогового кодекса, которые по-новому определяют налоговую базу по НДФЛ на выигрыши, полученные в казино и залах игровых автоматов. База определяется как разница между средствами, полученными участниками азартных игр, и средствами, которые они уплатили за обменные знаки игорного заведения.
Закон также уточняет перечень сведений, которые указываются в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В него предлагается включить сведения о применении ККТ при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и денег в обмен на такие знаки.
Помимо этого, закон исключает обязанность страховщиков указывать в кассовом чеке фамилию, имя, отчество и иные данные страхователя. Сейчас кассовый чек при получении страховой премии или при страховой выплате должен содержать наименование страхователя (название организации, ФИО физлица), а также идентификационный номер налогоплательщика страхователя, а при его отсутствии у физлица - серию и номер паспорта.
Открытие первого казино в игорной зоне Приморье - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
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