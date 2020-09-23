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https://ria.ru/20200923/karshering-1577632511.html
Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
Эффективных и готовых к запуску систем для выявления пьяных водителей, желающих прокатиться на арендованной машине, на данный момент не существует, рассказали... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T03:04
2020-09-23T03:04
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Эффективных и готовых к запуску систем для выявления пьяных водителей, желающих прокатиться на арендованной машине, на данный момент не существует, рассказали РИА Новости опрошенные российские операторы каршеринга."Делимобиль" 22 сентября объявил о запуске в пилотном режиме тестовой системы для выявления у водителя подозрения на состояние алкогольного опьянения или повышенной усталости и отсутствия концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль. Предполагается, что антиалкогольный тест будет проводиться в приложении компании с 23.00 до 5.00 перед бронированием машины, он будет представлять из себя опросник с различными вариантами заданий. Пилот запускается в регионах присутствия сервиса и по итогам оценки результатов будет рассмотрен вопрос его внедрения в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."К сожалению, существующие аппаратные и программные средства не умеют фильтровать пьяных водителей с эффективностью, достаточной даже для пилотного внедрения. Любые тесты можно легко обойти - тест на телефоне за человека может пройти пассажир, подуть в трубочку - случайный прохожий, и так далее. Системы распознавания пока что не справляются даже со своей прямой функцией, процент удачной идентификации в плохую погоду, при перепадах освещенности, ночью, при частичной маскировке лица резко падает", - говорит сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова.Есть разные технологии, которые позволяют не допускать за руль водителя в нетрезвом состоянии, но прежде чем внедрять их, а тем более прописывать в нормативных актах, необходимо тщательно изучить их эффективность и надежность, считает представитель "Яндекс.Драйв". Научить умные камеры распознавать нетрезвых водителей теоретически можно, но для этого необходимо подтянуть до приемлемого уровня и "железо", и алгоритмы распознавания, соглашается с ним Макарова."К сожалению, на сегодняшний день нет эффективных тест-систем. Все эти тесты легко обмануть, а их внедрение стоит дорого, если мы говорим про алкозамки. Это моментально скажется на стоимости поездки. А селфи-проверка в YouDrive уже давно существует", - констатирует представитель этого оператора.Подход коллег из "Делимобиля" кажется абсолютной утопией хотя бы потому, что такой опросник для пьяного может показаться развлечением, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. "Определенные дозы алкоголя на когнитивные способности человека, которые будут проверяться, не влияют. Это никак не может быть использовано в реальной жизни. &lt;…&gt; В каршеринге необходимо объединять черные списки пользователей и тогда, будучи заблокированным у одного оператора, нарушитель лишается доступа к каршерингу вообще", - рассуждает эксперт.
https://ria.ru/20200920/moskva-1577516392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/karshering-1577464659.html
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россия
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россия, общество

Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя

03:04 23.09.2020
870
© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель
Пьяный водитель - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Fotolia / Syda Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Эффективных и готовых к запуску систем для выявления пьяных водителей, желающих прокатиться на арендованной машине, на данный момент не существует, рассказали РИА Новости опрошенные российские операторы каршеринга.
"Делимобиль" 22 сентября объявил о запуске в пилотном режиме тестовой системы для выявления у водителя подозрения на состояние алкогольного опьянения или повышенной усталости и отсутствия концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль. Предполагается, что антиалкогольный тест будет проводиться в приложении компании с 23.00 до 5.00 перед бронированием машины, он будет представлять из себя опросник с различными вариантами заданий. Пилот запускается в регионах присутствия сервиса и по итогам оценки результатов будет рассмотрен вопрос его внедрения в Москве.
"К сожалению, существующие аппаратные и программные средства не умеют фильтровать пьяных водителей с эффективностью, достаточной даже для пилотного внедрения. Любые тесты можно легко обойти - тест на телефоне за человека может пройти пассажир, подуть в трубочку - случайный прохожий, и так далее. Системы распознавания пока что не справляются даже со своей прямой функцией, процент удачной идентификации в плохую погоду, при перепадах освещенности, ночью, при частичной маскировке лица резко падает", - говорит сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова.
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Есть разные технологии, которые позволяют не допускать за руль водителя в нетрезвом состоянии, но прежде чем внедрять их, а тем более прописывать в нормативных актах, необходимо тщательно изучить их эффективность и надежность, считает представитель "Яндекс.Драйв". Научить умные камеры распознавать нетрезвых водителей теоретически можно, но для этого необходимо подтянуть до приемлемого уровня и "железо", и алгоритмы распознавания, соглашается с ним Макарова.
"К сожалению, на сегодняшний день нет эффективных тест-систем. Все эти тесты легко обмануть, а их внедрение стоит дорого, если мы говорим про алкозамки. Это моментально скажется на стоимости поездки. А селфи-проверка в YouDrive уже давно существует", - констатирует представитель этого оператора.
Подход коллег из "Делимобиля" кажется абсолютной утопией хотя бы потому, что такой опросник для пьяного может показаться развлечением, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. "Определенные дозы алкоголя на когнитивные способности человека, которые будут проверяться, не влияют. Это никак не может быть использовано в реальной жизни. <…> В каршеринге необходимо объединять черные списки пользователей и тогда, будучи заблокированным у одного оператора, нарушитель лишается доступа к каршерингу вообще", - рассуждает эксперт.
Автомобили у светофора на Кремлевской набережной - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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