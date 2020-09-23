https://ria.ru/20200923/karantin-1577662945.html

Швеция передумала отказываться от карантина

Шведские власти всерьез задумались над введением карантина в Стокгольме на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:31

2020-09-23T15:31

2020-09-23T16:47

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Шведские власти всерьез задумались над введением карантина в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a> на фоне ухудшения ситуации с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>.Как заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, в последние несколько недель в столице наблюдается значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах.Власти обсуждают необходимость введения карантинных мер, чтобы снизить темпы распространения вируса, рассказал врач.Тегнелл не стал раскрывать подробности возможных ограничений.В свою очередь, глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон отметил, что после улучшения ситуации в весенние месяцы заболеваемость COVID-19 вновь стала расти. Он призвал жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что инфекция вновь набирает обороты."Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые ведут себя так, как будто все уже закончилось", — сказал он.Власти <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> неоднократно подвергались критике из-за отказа ввести жесткие ограничения в связи с COVID-19. Во время эпидемии в стране продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Стокгольм ограничился призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.На сегодняшний день в стране более 88 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, свыше 5,8 тысячи человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577658484.html

https://ria.ru/20200804/1575332153.html

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швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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