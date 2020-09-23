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Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:30
2020-09-23T13:47
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей, право на 466 тысяч 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При чем сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200311/1568432671.html
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владимир путин, экономика

Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться

13:30 23.09.2020 (обновлено: 13:47 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей, право на 466 тысяч 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При чем сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей", - сказал Путин.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 11.03.2020
11 марта, 14:14
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
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Владимир ПутинЭкономика
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