https://ria.ru/20200923/kapital-1577652808.html

Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться

Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:30

2020-09-23T13:30

2020-09-23T13:47

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей, право на 466 тысяч 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При чем сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200311/1568432671.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика