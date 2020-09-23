https://ria.ru/20200923/javelin-1577658863.html

На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:37

2020-09-23T14:37

2020-09-23T14:37

javelin (птрк)

валерий чалый

барак обама

николаевская область

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151317/75/1513177596_0:0:3341:1879_1400x0_80_0_0_b9cb3d362077a6f7701947105bd54014.jpg

<strong>КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Американский противотанковый ракетный комплекс <a href="http://ria.ru/product_Protivotankovye_raketnye_sistemy_Javelin/" target="_blank" data-auto="true">Javelin</a> не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север"."Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - цитирует Залужного агентство <a href="https://www.ukrinform.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Укринформ"</a>.В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.Администрация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2017 году одобрила поставки <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> отказывалась это делать несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Посол Украины в США <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_CHalyjj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Чалый</a> заявлял, что Киев не может использовать предоставленные ему <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозировал, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.

https://ria.ru/20200702/1573802747.html

https://ria.ru/20200724/1574850528.html

Стас Титов Чубатые уже детали продали на самогон. 27

Саша Логер Ну вот, совсем обамериканились - забыли про молоток, кувалду и какую-то там "мать"... 20

12

николаевская область

вашингтон (город)

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

javelin (птрк), валерий чалый, барак обама, николаевская область, вашингтон (город), сша, украина, в мире