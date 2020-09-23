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https://ria.ru/20200923/javelin-1577658863.html
На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin
Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:37
2020-09-23T14:37
javelin (птрк)
валерий чалый
барак обама
николаевская область
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Американский противотанковый ракетный комплекс <a href="http://ria.ru/product_Protivotankovye_raketnye_sistemy_Javelin/" target="_blank" data-auto="true">Javelin</a> не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север"."Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - цитирует Залужного агентство <a href="https://www.ukrinform.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Укринформ"</a>.В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.Администрация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 2017 году одобрила поставки <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> отказывалась это делать несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Посол Украины в США <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_CHalyjj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Чалый</a> заявлял, что Киев не может использовать предоставленные ему <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозировал, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.
https://ria.ru/20200702/1573802747.html
https://ria.ru/20200724/1574850528.html
Чубатые уже детали продали на самогон.
27
Ну вот, совсем обамериканились - забыли про молоток, кувалду и какую-то там "мать"...
20
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николаевская область
вашингтон (город)
сша
украина
РИА Новости
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javelin (птрк), валерий чалый, барак обама, николаевская область, вашингтон (город), сша, украина, в мире

На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

14:37 23.09.2020
4146
© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север".
"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - цитирует Залужного агентство "Укринформ".
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 16:15
Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
Посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев не может использовать предоставленные ему Вашингтоном противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозировал, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.
Таллин - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 11:49
Эстония получила от США 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin
291615253
Обсудить12
Javelin (ПТРК)Валерий ЧалыйБарак ОбамаНиколаевская областьВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чубатые уже детали продали на самогон.
23 сентября, 14:48
Стас ТитовСтас Титов
9170100
Ну вот, совсем обамериканились - забыли про молоток, кувалду и какую-то там "мать"...
23 сентября, 14:39
Саша ЛогерСаша Логер
1460000
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