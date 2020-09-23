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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
Два истребителя Су-27 поднимались в небо над Черным морем на перехват двух бомбардировщиков ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной Российской... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T21:06
2020-09-23T21:09
россия
черное море
ввс сша
су-27
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Два истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимались в небо над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> на перехват двух бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Для того, чтобы опознать их, в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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россия
черное море
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россия, черное море, ввс сша, су-27, безопасность, в мире

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

21:06 23.09.2020 (обновлено: 21:09 23.09.2020)
2482
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Два истребителя Су-27 поднимались в небо над Черным морем на перехват двух бомбардировщиков ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Для того, чтобы опознать их, в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Российский истребитель Су-27 сопровождает самолёт P-8A Посейдон ВМС США над Балтийским морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:36
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Балтийским морем
6903113
Обсудить4
РоссияЧерное мореВВС СШАСу-27БезопасностьВ мире
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