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Многодетная мать и сенатор поддержит общественно-церковные проекты

Назначенная в Совет Федерации от Пензенской области Мария Львова-Белова, известная как многодетная мать и руководитель проектов для людей с инвалидностью,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:40

2020-09-23T09:40

2020-09-23T09:47

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религия

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Назначенная в Совет Федерации от Пензенской области Мария Львова-Белова, известная как многодетная мать и руководитель проектов для людей с инвалидностью, заявила, что будет заниматься темой социального служения и продвижением общественно-церковных проектов."Есть две темы, с которым я пришла в Сенат: социальное служение и моя вера, православие. Это то, что было и останется. Поэтому я буду продвигать и выводить на новый уровень все общественно-церковные проекты, которые я реализовывала. Они очень актуальны: к нам едут из разных епархий и регионов перенимать опыт, но всем нужна административная и финансовая поддержка. В новой должности я буду делать все, что смогу, для реализации общественно-церковных проектов", - сказала РИА Новости Львова-Белова.Она привела в пример один из своих проектов - арт-поместье для людей с инвалидностью "Новые берега", который построен наполовину. "Все возможности, которые у меня были, я исчерпала. И для меня работа в Сенате – новый этап и новый уровень, который поможет мне его доделать", - пояснила Львова-Белова.Также сенатор поблагодарила губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за оказанное доверие и пообещала поддерживать любимый регион: "улучшить социальную сферу и привлекать в Пензенскую область новых людей и проекты".Во вторник председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пожелал новоназначенному сенатору успехов на новом поприще. "Членство в Совете Федерации в данном случае — это символ признания важности самоотверженных трудов на ниве служения людям. Что не может не радовать", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По данным Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в 2014 году при поддержке Пензенской епархии Мария Львова-Белова открыла реабилитационный центр "Квартал Луи" для колясочников, в 2016 году - активный пансион для молодых людей с тяжелой инвалидностью "Дом Вероники", где они могут работать в типографии, гончарной мастерской, а также в инклюзивном кафе.В 2018 году началось строительство уникального арт-поместья для людей с инвалидностью "Новые берега", которое, по данным сайта, "станет местом жительства, работы и самореализации людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих или усыновивших таких детей". Для молодых людей с инвалидностью – это альтернатива проживания в психоневрологических интернатах и домах ветеранов труда. Кроме коттеджей, адаптированных под нужды людей с инвалидностью, в арт-поместье - инклюзивный образовательный центр, магазин, оздоровительный комплекс, мастерские, производственные площадки, кафе, кинотеатр и часовня."Сейчас в трех построенных домах живут 50 людей из 11 регионов", - отметили в синодальном отделе. Всего в поместье будут построены 12 домов на 120 человек. Планируется организовать 70 рабочих мест, большинство из них для инвалидов.В семье Марии и ее супруга – священника Павла Когельмана – 17 детей: пять кровных, четыре приемных и восемь детей под опекой.

https://ria.ru/20200324/1569040196.html

https://ria.ru/20200909/lvova-1576992434.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, иван белозерцев, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, совет федерации рф, пензенская область, общество