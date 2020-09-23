Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/indiya-1577636109.html
В Индии число погибших при обрушении здания выросло до 39
Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди, расположенном недалеко от мегаполиса Мумбаи, выросло до 39, сообщает Times of India. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:31
2020-09-23T09:38
бхиванди
мумбаи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636393_0:109:3068:1835_1400x0_80_0_0_72fcb93502cdcaac59187ead30bf3ce4.jpg
<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе <a href="http://ria.ru/location_Bhiwandi/" target="_blank" data-auto="true">Бхиванди</a>, расположенном недалеко от мегаполиса <a href="http://ria.ru/location_Mumbai/" target="_blank" data-auto="true">Мумбаи</a>, выросло до 39, сообщает <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Times of India</a>.Здание в пригороде Мумбаи обрушилось в понедельник около 04.00 по местному времени (01.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.За последние сутки спасатели извлекли из-под завалов тела 13 жертв катастрофы. Среди погибших - 15 детей в возрастной группе от двух до 15 лет. Работы осложняются сильными ливнями, которые второй день идут в этом районе.Ранее полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу.Полиция отметила, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, построенное в 1977 году здание давно не ремонтировалось.Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.
https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html
бхиванди
мумбаи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636393_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_ac60ea2d240fa16d75ca23957928ca59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бхиванди, мумбаи, в мире

В Индии число погибших при обрушении здания выросло до 39

09:31 23.09.2020 (обновлено: 09:38 23.09.2020)
1211
© REUTERS / Francis MascarenhasПоследствия обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди, Индия
Последствия обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди, Индия - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен – РИА Новости. Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди, расположенном недалеко от мегаполиса Мумбаи, выросло до 39, сообщает Times of India.
Здание в пригороде Мумбаи обрушилось в понедельник около 04.00 по местному времени (01.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.
За последние сутки спасатели извлекли из-под завалов тела 13 жертв катастрофы. Среди погибших - 15 детей в возрастной группе от двух до 15 лет. Работы осложняются сильными ливнями, которые второй день идут в этом районе.
Ранее полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу.
Полиция отметила, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, построенное в 1977 году здание давно не ремонтировалось.
Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.
Тела двух подростков извлекли из-под завалов нежилого дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:26
Два подростка погибли при обрушении дома в Удмуртии
001200
Обсудить0
БхивандиМумбаиВ мире
Рекомендуем
Предприниматель Олег Тиньков
Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед увеличил число первых вице-спикеров
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейского в штате Айова, США. 2 ноября 2016
В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония
Япония разрешит въезд в страну некоторым иностранцам
Врач и пациенты в реанимации госпиталя
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 43,6 миллиона тестов на коронавирус
Международная космическая станция
"Роскосмос" рассказал, как спас МКС от столкновения с мусором
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор
В США казнили мужчину, убившего "колдунью"
Евгений Савченко
Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
В Югре сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Раковые клетки
Назван необычный симптом рака
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
Мария Львова-Белова
Многодетная мать и сенатор поддержит общественно-церковные проекты
Медицинские маски
Роспотребнадзор оценил эффективность масок в борьбе с инфекциями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:49Назван необычный симптом рака
Лента новостейМолния