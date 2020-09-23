https://ria.ru/20200923/indiya-1577636109.html
В Индии число погибших при обрушении здания выросло до 39
Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди, расположенном недалеко от мегаполиса Мумбаи, выросло до 39, сообщает Times of India. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:31
2020-09-23T09:31
2020-09-23T09:38
бхиванди
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе <a href="http://ria.ru/location_Bhiwandi/" target="_blank" data-auto="true">Бхиванди</a>, расположенном недалеко от мегаполиса <a href="http://ria.ru/location_Mumbai/" target="_blank" data-auto="true">Мумбаи</a>, выросло до 39, сообщает <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Times of India</a>.Здание в пригороде Мумбаи обрушилось в понедельник около 04.00 по местному времени (01.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.За последние сутки спасатели извлекли из-под завалов тела 13 жертв катастрофы. Среди погибших - 15 детей в возрастной группе от двух до 15 лет. Работы осложняются сильными ливнями, которые второй день идут в этом районе.Ранее полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу.Полиция отметила, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, построенное в 1977 году здание давно не ремонтировалось.Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.
https://ria.ru/20200912/gibel-1577137174.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бхиванди, мумбаи, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен – РИА Новости.
Число жертв обрушения трехэтажного здания в городе Бхиванди
, расположенном недалеко от мегаполиса Мумбаи
, выросло до 39, сообщает Times of India
.
Здание в пригороде Мумбаи обрушилось в понедельник около 04.00 по местному времени (01.30 мск). После обрушения местные жители помогли выбраться из-под завалов почти 20 жильцам, еще до 25 человек считались остающимися под завалами.
За последние сутки спасатели извлекли из-под завалов тела 13 жертв катастрофы. Среди погибших - 15 детей в возрастной группе от двух до 15 лет. Работы осложняются сильными ливнями, которые второй день идут в этом районе.
Ранее полиция возбудила дело против владельца здания Сайеда Ахмеда Джилани, а муниципальная корпорация приостановила деятельность помощника комиссара Судама Джадхава и младшего инженера Дудхнатха Ядава за бездействие и распорядилась провести расследование по этому поводу.
Полиция отметила, что владелец здания ранее получал множество уведомлений о ветхости строения. По словам жильцов, построенное в 1977 году здание давно не ремонтировалось.
Правительство объявило о компенсации в размере 500 тысяч рупий семьям каждого из погибших.