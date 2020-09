https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html

Плохой парень и нефтяной ангел: Билли Айлиш "превратила" себя в игрушки

Американская певица Билли Айлиш выпустила коллекцию кукол, вдохновленную клипами на ее хиты "Bad guy" и "All the good girls go to hell", сообщает NME. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T02:54

2020-09-23T02:54

2020-09-23T02:54

билли айлиш

стиль жизни

новости культуры

знаменитости

звезды

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577592256_0:12:795:459_1400x0_80_0_0_0d7c47e36951fb0eba87eac772400fe5.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Американская певица Билли Айлиш выпустила коллекцию кукол, вдохновленную клипами на ее хиты "Bad guy" и "All the good girls go to hell", <a href="https://www.nme.com/news/music/billie-eilish-launches-a-collection-of-toys-of-herself-2757795" target="_blank">сообщает</a> NME. Фигурка из ролика "Bad guy" высотой примерно 26 сантиметров представляет собой реалистичную версию исполнительницы в желтом спортивном костюме. Игрушка упакована в коробку в тон, которая напоминает фон из клипа (в одном из кадров Билли Айлиш прорывается сквозь желтую стену и танцует рядом с охранником). Вторая кукла из "All the good girls go to hell" высотой чуть больше 15 сантиметров имеет объемные крылья и одета в черный костюм, как и Билли Айлиш в клипе, когда выбирается из лужи нефти. По информации NME, игрушки поступят в продажу 15 октября. Приобрести их можно будет на официальном сайте певицы.Коллекция кукол появилась после того, как недавно обладательница пяти премий "Грэмми" <a href="https://ria.ru/20200909/ukulele-1576953292.html" target="_blank">разработала</a> дизайн укулеле, заключив контракт с компанией Fender. Корпус инструмента украшен фирменными символами Билли Айлиш – персонажами Blohsh – человечками зеленого цвета с поднятым плечом.

https://ria.ru/20200723/1574704883.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды