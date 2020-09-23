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https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html
Плохой парень и нефтяной ангел: Билли Айлиш "превратила" себя в игрушки
Американская певица Билли Айлиш выпустила коллекцию кукол, вдохновленную клипами на ее хиты "Bad guy" и "All the good girls go to hell", сообщает NME. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T02:54
2020-09-23T02:54
билли айлиш
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
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культура
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Американская певица Билли Айлиш выпустила коллекцию кукол, вдохновленную клипами на ее хиты "Bad guy" и "All the good girls go to hell", <a href="https://www.nme.com/news/music/billie-eilish-launches-a-collection-of-toys-of-herself-2757795" target="_blank">сообщает</a> NME. Фигурка из ролика "Bad guy" высотой примерно 26 сантиметров представляет собой реалистичную версию исполнительницы в желтом спортивном костюме. Игрушка упакована в коробку в тон, которая напоминает фон из клипа (в одном из кадров Билли Айлиш прорывается сквозь желтую стену и танцует рядом с охранником). Вторая кукла из "All the good girls go to hell" высотой чуть больше 15 сантиметров имеет объемные крылья и одета в черный костюм, как и Билли Айлиш в клипе, когда выбирается из лужи нефти. По информации NME, игрушки поступят в продажу 15 октября. Приобрести их можно будет на официальном сайте певицы.Коллекция кукол появилась после того, как недавно обладательница пяти премий "Грэмми" <a href="https://ria.ru/20200909/ukulele-1576953292.html" target="_blank">разработала</a> дизайн укулеле, заключив контракт с компанией Fender. Корпус инструмента украшен фирменными символами Билли Айлиш – персонажами Blohsh – человечками зеленого цвета с поднятым плечом.
https://ria.ru/20200723/1574704883.html
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билли айлиш, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды

Плохой парень и нефтяной ангел: Билли Айлиш "превратила" себя в игрушки

02:54 23.09.2020
534
© Billie Eilish/Youtube, Billie Eilish official websiteСкриншот клипа Billie Eilish "Bad guy" и игрушка в виде певицы
Скриншот клипа Billie Eilish Bad guy и игрушка в виде певицы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Billie Eilish/Youtube, Billie Eilish official website
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш выпустила коллекцию кукол, вдохновленную клипами на ее хиты "Bad guy" и "All the good girls go to hell", сообщает NME.
Фигурка из ролика "Bad guy" высотой примерно 26 сантиметров представляет собой реалистичную версию исполнительницы в желтом спортивном костюме. Игрушка упакована в коробку в тон, которая напоминает фон из клипа (в одном из кадров Билли Айлиш прорывается сквозь желтую стену и танцует рядом с охранником).
© Billie Eilish official websiteИгрушка "All The Good Girls Go To Hell"
Игрушка All The Good Girls Go To Hell - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Billie Eilish official website
Игрушка "All The Good Girls Go To Hell"
Вторая кукла из "All the good girls go to hell" высотой чуть больше 15 сантиметров имеет объемные крылья и одета в черный костюм, как и Билли Айлиш в клипе, когда выбирается из лужи нефти.
По информации NME, игрушки поступят в продажу 15 октября. Приобрести их можно будет на официальном сайте певицы.
Коллекция кукол появилась после того, как недавно обладательница пяти премий "Грэмми" разработала дизайн укулеле, заключив контракт с компанией Fender. Корпус инструмента украшен фирменными символами Билли Айлиш – персонажами Blohsh – человечками зеленого цвета с поднятым плечом.
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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