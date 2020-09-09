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Культура
https://ria.ru/20200909/ukulele-1576953292.html
Билли Айлиш разработала свой дизайн укулеле
Билли Айлиш создала собственный дизайн укулеле, заключив соответствующий контракт с Fender, сообщает NME. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T01:37
2020-09-09T01:37
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости</strong>. Билли Айлиш создала собственный дизайн укулеле, заключив соответствующий контракт с Fender, <a href="https://www.nme.com/news/music/billie-eilish-partners-with-fender-to-launch-new-ukulele-2747825" target="_blank">сообщает</a> NME.У инструмента встроенный предусилитель, а корпус украшен фирменными символами Билли Айлиш – персонажами Blohsh – человечками зеленого цвета с поднятым плечом.Укулеле был первым инструментом, на котором исполнительница научилась играть, когда ей было шесть лет. Песней, которую она сама исполнила, была "I will" группы Beatles. В своих собственных сочинениях она тоже использует этот музыкальный инструмент, например, в таких треках, как "Party Favor" и "8". "Я начала сочинять музыку именно для укулеле и сама придумывала разные способы, как это можно делать. Правила тут очень простые. Если ты знаешь три аккорда, ты можешь сыграть почти любую песню. Надеюсь, мой вариант гавайской гитары вдохновит людей не только на игру, но и на сочинение музыки — любой может это сделать", — рассказала Айлиш. На прошлой неделе певица <a href="https://twitter.com/idkwhatthefrick/status/1300929833178931203?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300929833178931203%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fbillie-eilish-designs-logo-for-2028-olympic-games-in-los-angeles-2743592" target="_blank">предложила</a> свой дизайн логотипа Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Она вошла в список спортсменов, общественных деятелей и людей искусства, которых организаторы попросили это сделать.
https://ria.ru/20200828/eilish-1576390325.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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билли айлиш, музыка, новости культуры, лос-анджелес

Билли Айлиш разработала свой дизайн укулеле

01:37 09.09.2020
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© Фото : Fender Musical Instruments CorporationБилли Айлиш с укулеле Fender
Билли Айлиш с укулеле Fender - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Fender Musical Instruments Corporation
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Билли Айлиш создала собственный дизайн укулеле, заключив соответствующий контракт с Fender, сообщает NME.
У инструмента встроенный предусилитель, а корпус украшен фирменными символами Билли Айлиш – персонажами Blohsh – человечками зеленого цвета с поднятым плечом.
Укулеле был первым инструментом, на котором исполнительница научилась играть, когда ей было шесть лет. Песней, которую она сама исполнила, была "I will" группы Beatles.
В своих собственных сочинениях она тоже использует этот музыкальный инструмент, например, в таких треках, как "Party Favor" и "8".
"Я начала сочинять музыку именно для укулеле и сама придумывала разные способы, как это можно делать. Правила тут очень простые. Если ты знаешь три аккорда, ты можешь сыграть почти любую песню. Надеюсь, мой вариант гавайской гитары вдохновит людей не только на игру, но и на сочинение музыки — любой может это сделать", — рассказала Айлиш.
На прошлой неделе певица предложила свой дизайн логотипа Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Она вошла в список спортсменов, общественных деятелей и людей искусства, которых организаторы попросили это сделать.
Выступление Билли Айлиш в проекте Tiny Desk NPR - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 06:40Культура
Билли Айлиш из дома приняла участие в проекте Tiny Desk Concert
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КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыЛос-Анджелес
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