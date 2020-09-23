https://ria.ru/20200923/igrushka-1577634880.html

Самый маленький кубик Рубика продемонстрировали в Японии

Самый маленький в мире кубик Рубика продемонстрировали в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:44

2020-09-23T08:44

2020-09-23T08:44

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 23 сен - РИА Новости.</strong> Самый маленький в мире кубик Рубика продемонстрировали в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.Длина каждой стороны составляет 9,9 миллиметра, это самый маленький кубик Рубика из официально зарегистрированных как товар. Создатель игрушки – Megahouse Corporation - дочерняя компания BANDAI CO., Ltd – сделала его из алюминия в сотрудничестве с небольшой провинциальной мастерской по производству металлоизделий Iriso Seimitsu Co.,Ltd. В мастерской насчитывается менее 20 сотрудников, но это не мешает ей получать престижные награды за свою продукцию, а также ставить рекорды: самые маленькие игральные кости, титановая линейка с делением 0,1 мм и другие.Цена самого маленького в мире кубика Рубика составляет 198 тысяч иен (около 1,9 тысячи долларов).Кубик Рубика был создан в 1974 году венгерским скульптором Эрне Рубиком. Считается, что это изобретение ─ лидер среди игрушек по общему количеству продаж: во всем мире было продано около 350 миллионов головоломок. Существует ряд фан-клубов и соревнований, посвященных этой знаменитой игрушке.

https://ria.ru/20200311/1568440498.html

https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html

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япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, в мире