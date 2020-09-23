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Самый маленький кубик Рубика продемонстрировали в Японии
Самый маленький в мире кубик Рубика продемонстрировали в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:44
2020-09-23T08:44
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 23 сен - РИА Новости.</strong> Самый маленький в мире кубик Рубика продемонстрировали в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.Длина каждой стороны составляет 9,9 миллиметра, это самый маленький кубик Рубика из официально зарегистрированных как товар. Создатель игрушки – Megahouse Corporation - дочерняя компания BANDAI CO., Ltd – сделала его из алюминия в сотрудничестве с небольшой провинциальной мастерской по производству металлоизделий Iriso Seimitsu Co.,Ltd. В мастерской насчитывается менее 20 сотрудников, но это не мешает ей получать престижные награды за свою продукцию, а также ставить рекорды: самые маленькие игральные кости, титановая линейка с делением 0,1 мм и другие.Цена самого маленького в мире кубика Рубика составляет 198 тысяч иен (около 1,9 тысячи долларов).Кубик Рубика был создан в 1974 году венгерским скульптором Эрне Рубиком. Считается, что это изобретение ─ лидер среди игрушек по общему количеству продаж: во всем мире было продано около 350 миллионов головоломок. Существует ряд фан-клубов и соревнований, посвященных этой знаменитой игрушке.
https://ria.ru/20200311/1568440498.html
https://ria.ru/20200923/igrushki-1577590706.html
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япония
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япония, в мире

Самый маленький кубик Рубика продемонстрировали в Японии

08:44 23.09.2020
527
© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкКубик Рубика
Кубик Рубика - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 сен - РИА Новости. Самый маленький в мире кубик Рубика продемонстрировали в Японии, сообщило агентство Киодо.
Длина каждой стороны составляет 9,9 миллиметра, это самый маленький кубик Рубика из официально зарегистрированных как товар. Создатель игрушки – Megahouse Corporation - дочерняя компания BANDAI CO., Ltd – сделала его из алюминия в сотрудничестве с небольшой провинциальной мастерской по производству металлоизделий Iriso Seimitsu Co.,Ltd. В мастерской насчитывается менее 20 сотрудников, но это не мешает ей получать престижные награды за свою продукцию, а также ставить рекорды: самые маленькие игральные кости, титановая линейка с делением 0,1 мм и другие.
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Цена самого маленького в мире кубика Рубика составляет 198 тысяч иен (около 1,9 тысячи долларов).
Кубик Рубика был создан в 1974 году венгерским скульптором Эрне Рубиком. Считается, что это изобретение ─ лидер среди игрушек по общему количеству продаж: во всем мире было продано около 350 миллионов головоломок. Существует ряд фан-клубов и соревнований, посвященных этой знаменитой игрушке.
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