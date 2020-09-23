https://ria.ru/20200923/gubernatory-1577680302.html

Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:25

2020-09-23T20:25

2020-09-23T20:25

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Единый день голосования в России прошел 13 сентября. Губернаторы, которые переизбирались на пост, до участия в кампании заручились поддержкой главы государства.На вопрос, запланировано ли такое общение у президента, Песков ответил утвердительно: "Да".

https://ria.ru/20200923/putin-1577677178.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика