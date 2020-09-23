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https://ria.ru/20200923/gubernatory-1577680302.html
Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами
Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:25
2020-09-23T20:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Единый день голосования в России прошел 13 сентября. Губернаторы, которые переизбирались на пост, до участия в кампании заручились поддержкой главы государства.На вопрос, запланировано ли такое общение у президента, Песков ответил утвердительно: "Да".
https://ria.ru/20200923/putin-1577677178.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами

20:25 23.09.2020
351
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Единый день голосования в России прошел 13 сентября. Губернаторы, которые переизбирались на пост, до участия в кампании заручились поддержкой главы государства.
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина Георгий Рыкованов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 19:07
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
На вопрос, запланировано ли такое общение у президента, Песков ответил утвердительно: "Да".
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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