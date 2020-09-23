https://ria.ru/20200923/greko-1577684401.html
Умерла французская певица Жюльетт Греко
Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:41
2020-09-23T22:41
2020-09-23T23:31
анн идальго
франция
париж
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья."Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле (город на юге <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>). Ее жизнь была незаурядной", - говорится в заявлении, переданном агентству Франс Пресс.Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.После окончания войны Жюльетт становится одной из самых ярких звезд Франции. Ее образ того времени складывался из черного наряда и длинных развевающихся волос.Жюльетт Греко также снималась в кино, на ее счету участие в фильмах "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов" и других."Она была музой (квартала <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>) Сен-Жермен-де-Пре, иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко. Мои мысли с ее семьей и близкими", - написала мэр Парижа <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a> в Twitter.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анн идальго, франция, париж
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья.
"Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле (город на юге Франции
). Ее жизнь была незаурядной", - говорится в заявлении, переданном агентству Франс Пресс.
Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.
После окончания войны Жюльетт становится одной из самых ярких звезд Франции. Ее образ того времени складывался из черного наряда и длинных развевающихся волос.
Жюльетт Греко также снималась в кино, на ее счету участие в фильмах "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов" и других.
"Она была музой (квартала Парижа
) Сен-Жермен-де-Пре, иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко. Мои мысли с ее семьей и близкими", - написала мэр Парижа Анн Идальго
в Twitter.
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