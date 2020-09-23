Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/greko-1577684401.html
Умерла французская певица Жюльетт Греко
Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:41
2020-09-23T23:31
анн идальго
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577684331_0:67:2048:1219_1400x0_80_0_0_7245bf8ff10c80c7ac8a1c6ae0263246.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья."Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле (город на юге <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>). Ее жизнь была незаурядной", - говорится в заявлении, переданном агентству Франс Пресс.Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.После окончания войны Жюльетт становится одной из самых ярких звезд Франции. Ее образ того времени складывался из черного наряда и длинных развевающихся волос.Жюльетт Греко также снималась в кино, на ее счету участие в фильмах "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов" и других."Она была музой (квартала <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>) Сен-Жермен-де-Пре, иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко. Мои мысли с ее семьей и близкими", - написала мэр Парижа <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a> в Twitter.
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577684331_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_cef657ee8b93c68edf829ef0b80b1545.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анн идальго, франция, париж

Умерла французская певица Жюльетт Греко

22:41 23.09.2020 (обновлено: 23:31 23.09.2020)
946
© РИА Новости / Михаил ОзерскийФранцузская певица Жюльетт Греко выступает на сцене.
Французская певица Жюльетт Греко выступает на сцене. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Озерский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья.
"Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле (город на юге Франции). Ее жизнь была незаурядной", - говорится в заявлении, переданном агентству Франс Пресс.
Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.
После окончания войны Жюльетт становится одной из самых ярких звезд Франции. Ее образ того времени складывался из черного наряда и длинных развевающихся волос.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийФранцузская певица Жюльетт Греко с мужем Мишелем на Красной площади.
Французская певица Жюльетт Греко с мужем Мишелем на Красной площади. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Озерский
Французская певица Жюльетт Греко с мужем Мишелем на Красной площади.
Жюльетт Греко также снималась в кино, на ее счету участие в фильмах "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов" и других.
"Она была музой (квартала Парижа) Сен-Жермен-де-Пре, иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко. Мои мысли с ее семьей и близкими", - написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
Il faut tout mettre en œuvre, dans une concertation totale, pour prévenir la recrudescence du #Covid19. Mais il est capital que les mesures soient proportionnées avec soin pour la vie sociale, le sport, la culture. Engageons la discussion avec la @PrefPolice et les professionnels
1012401
Обсудить0
Анн ИдальгоФранцияПариж
Рекомендуем
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"
Избирательные бюллетени в урне для голосования
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Вид на город Стокгольм, Швеция
Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы
Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ* в Северной Африке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Иконка социальной сети Instagram
Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
Президент США Барак Обама
Обама опубликовал номер телефона
Протестующие на Немиге заблокировали автобус, где находятся задержанные
Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде
Путин продлил действие мер по коронавирусу для иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния