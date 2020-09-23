https://ria.ru/20200923/gosduma-1577652832.html
В Госдуме поддержали проект о доступе родных умершего к врачебной тайне
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:30
2020-09-23T13:30
2020-09-23T13:30
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума РФ</a> на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента."Положения законопроекта направлены на установление правового регулирования доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи, либо иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - говорится в пояснительной записке.Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной тайны, гражданин или его законный представитель будет вправе определить лиц, которым в его интересах может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти, при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.Законопроект предлагает также наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.
https://ria.ru/20200319/1568837167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госдума рф, общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума РФ
на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента.
"Положения законопроекта направлены на установление правового регулирования доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи, либо иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - говорится в пояснительной записке.
Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной тайны, гражданин или его законный представитель будет вправе определить лиц, которым в его интересах может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти, при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
"Таким образом, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если гражданин или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - отмечается в материалах.
Законопроект предлагает также наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.