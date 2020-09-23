Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/gosduma-1577652832.html
В Госдуме поддержали проект о доступе родных умершего к врачебной тайне
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:30
2020-09-23T13:30
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума РФ</a> на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента."Положения законопроекта направлены на установление правового регулирования доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи, либо иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - говорится в пояснительной записке.Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной тайны, гражданин или его законный представитель будет вправе определить лиц, которым в его интересах может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти, при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.Законопроект предлагает также наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.
https://ria.ru/20200319/1568837167.html
https://ria.ru/20190225/1551343565.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1400x0_80_0_0_baf830d35c0f73ca715a5ce01313eea2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, общество

В Госдуме поддержали проект о доступе родных умершего к врачебной тайне

13:30 23.09.2020
200
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить разглашение врачебной тайны семье умершего пациента.
"Положения законопроекта направлены на установление правового регулирования доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну, супруги (супруга), близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов семьи, либо иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - говорится в пояснительной записке.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 13:20
Госдума приняла закон, ограничивающий врачебную тайну для осужденных
Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной тайны, гражданин или его законный представитель будет вправе определить лиц, которым в его интересах может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти, при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
"Таким образом, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если гражданин или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - отмечается в материалах.
Законопроект предлагает также наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны.
Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский - РИА Новости, 1920, 25.02.2019
25 февраля 2019, 15:46
В Совфеде допустили расширение доступа к врачебной тайне для медорганизаций
911001
Обсудить0
Госдума РФОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив РАНХиГС
Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться
Дворец Независимости в Минске
Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым
Путин поручил разработать критерии поддержки нуждающихся семей
Алексей Навальный
Навальный рассказал о планах после выписки из больницы
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проанализировать ситуацию с местами в детских садах
Президент РФ Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о мнении Путина о "Новичке"
Грузовое судно
Раскрыт маршрут судна Ice Rose, столкнувшегося с российским фрегатом
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Сафронов прошел психиатрическую экспертизу, сообщил источник
Путин: Граждане должны в полной мере ощущать действия принятых поправок
Путин обратился к правительству и парламенту
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Эксперт прокомментировал быструю выписку Навального из клиники "Шарите"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать
Организация питания в школах
На горячее питание в школах зарезервировали 40 миллиардов рублей
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Путин отметил важность независимости госслужащих от иностранного влияния
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния