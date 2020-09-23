https://ria.ru/20200923/gosduma-1577641419.html
Комитет Госдумы не одобрил законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:26
2020-09-23T11:26
2020-09-23T11:26
лдпр
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577257763_0:0:3105:1748_1400x0_80_0_0_da2c990bc61a27ab816ce63edad487a8.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года."Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", - говорится в пояснительной записке.При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.Правительство законопроект не поддержало."Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", - говорится в заключении кабмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vykhodnoy-1576975009.html
https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577257763_207:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_8833caad9c11025571bef2947c8e64ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР
, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.
"Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", - говорится в пояснительной записке.
При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
Правительство законопроект не поддержало.
"Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", - говорится в заключении кабмина.