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Комитет Госдумы не одобрил законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:26
2020-09-23T11:26
лдпр
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общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года."Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", - говорится в пояснительной записке.При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.Правительство законопроект не поддержало."Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", - говорится в заключении кабмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vykhodnoy-1576975009.html
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лдпр, госдума рф, общество

Комитет Госдумы не одобрил законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

11:26 23.09.2020
753
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.
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9 сентября, 11:48
В Общественной палате РФ высказались насчет выходного 31 декабря
"Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", - говорится в пояснительной записке.
При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
Правительство законопроект не поддержало.
"Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", - говорится в заключении кабмина.
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 10:43
В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
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