https://ria.ru/20200923/gosduma-1577641419.html

Комитет Госдумы не одобрил законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:26

2020-09-23T11:26

2020-09-23T11:26

лдпр

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года."Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", - говорится в пояснительной записке.При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.Правительство законопроект не поддержало."Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", - говорится в заключении кабмина.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vykhodnoy-1576975009.html

https://ria.ru/20200916/gosduma-1577304500.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, общество