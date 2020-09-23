Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/gorban-1577664716.html
Звезда сериала "Кухня" снялась обнаженной в ванне
Звезда телесериала "Кухня" Мария Горбань продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры на Мальдивах. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:04
2020-09-23T16:04
мария горбань
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571564427_0:0:2771:1559_1400x0_80_0_0_60d17437f7ec2763f19c9c2e8b887514.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Звезда телесериала "Кухня" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/">Мария Горбань</a> продемонстрировала у себя в <a href="https://www.instagram.com/p/CFPRjSnqfxB/">Instagram</a>, как принимает водные процедуры на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. Девушка выложила серию снимков, на которых она позирует перед камерой, лежа в ванне с пеной, украшенной цветами. Горбань распустила волосы и сделала легкий макияж."Здесь так красиво, я перестаю дышать…" — написала она. Подписчики актрисы оставили под фотографиями множество комплиментов."Я в каждой публикации Марии вижу счастливого человека, который живет в гармонии с собой, и это чувствуется через фото! Это так искренне!" — прокомментировала trukatrin."Вы самая красивая девушка на земле!" — отреагировал на снимок albert_elvis."Мария, спасибо Вам за публикации и сторис, я жду еще таких же красивых фото и видео от Вас, Вы супер, спасибо Вам", — эмоционально поблагодарил Горбань sanyagorbachevsky2003.
https://ria.ru/20200910/gorban-1577028264.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571564427_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_1ab50b0d4a5feaa9305d31e67f780c85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария горбань, шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" снялась обнаженной в ванне

16:04 23.09.2020
11890
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Мария Горбань (справа)
Актриса Мария Горбань (справа) - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Звезда телесериала "Кухня" Мария Горбань продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры на Мальдивах.
Девушка выложила серию снимков, на которых она позирует перед камерой, лежа в ванне с пеной, украшенной цветами. Горбань распустила волосы и сделала легкий макияж.
"Здесь так красиво, я перестаю дышать…" — написала она.
Подписчики актрисы оставили под фотографиями множество комплиментов.
"Я в каждой публикации Марии вижу счастливого человека, который живет в гармонии с собой, и это чувствуется через фото! Это так искренне!" — прокомментировала trukatrin.
"Вы самая красивая девушка на земле!" — отреагировал на снимок albert_elvis.
"Мария, спасибо Вам за публикации и сторис, я жду еще таких же красивых фото и видео от Вас, Вы супер, спасибо Вам", — эмоционально поблагодарил Горбань sanyagorbachevsky2003.
Мария Горбань на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:26
Звезда сериала “Кухня” поразила поклонников откровенным образом в бикини
3212014
Обсудить0
Мария ГорбаньШоу-бизнес
Рекомендуем
Девушка ест салат
Плюсы и минусы вегетарианства: что обнаружила доказательная медицина
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать
Британская телеведущая Аманда Холден
Популярная 49-летняя телеведущая шокировала Сеть откровенным нарядом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
Эресуннский мост
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Кубани заколол сестру и племянника своей возлюбленной
Продавцы разворачивают плакат 1969 года с изображением бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна на антикварном рынке в Пекине, Китай
Культурная революция — китайская и американская
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
В Греции двух российских моряков приговорили к 300 годам колонии
Кадр из фильма Довод
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Олег Тиньков
Тиньков назвал свой главный проект после сделки с "Яндексом"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Молодая пара с цветами
Центр "Насилию.нет" запустил благотворительную акцию с "Мамбой"
Вид на город Южно-Сахалинск
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Паулин Танто
Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Оригинальный трюк стюардессы на борту самолета восхитил Сеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния