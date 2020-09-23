https://ria.ru/20200923/gorban-1577664716.html

Звезда сериала "Кухня" снялась обнаженной в ванне

Звезда телесериала "Кухня" Мария Горбань продемонстрировала у себя в Instagram, как принимает водные процедуры на Мальдивах. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:04

2020-09-23T16:04

2020-09-23T16:04

мария горбань

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Звезда телесериала "Кухня" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/">Мария Горбань</a> продемонстрировала у себя в <a href="https://www.instagram.com/p/CFPRjSnqfxB/">Instagram</a>, как принимает водные процедуры на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a>. Девушка выложила серию снимков, на которых она позирует перед камерой, лежа в ванне с пеной, украшенной цветами. Горбань распустила волосы и сделала легкий макияж."Здесь так красиво, я перестаю дышать…" — написала она. Подписчики актрисы оставили под фотографиями множество комплиментов."Я в каждой публикации Марии вижу счастливого человека, который живет в гармонии с собой, и это чувствуется через фото! Это так искренне!" — прокомментировала trukatrin."Вы самая красивая девушка на земле!" — отреагировал на снимок albert_elvis."Мария, спасибо Вам за публикации и сторис, я жду еще таких же красивых фото и видео от Вас, Вы супер, спасибо Вам", — эмоционально поблагодарил Горбань sanyagorbachevsky2003.

https://ria.ru/20200910/gorban-1577028264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, шоу-бизнес