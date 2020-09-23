https://ria.ru/20200923/google-pixel-5-1577640386.html

Смартфон Google Pixel 5 рассекречен до презентации

Подробные данные о новом флагманском смартфоне Google попали в Сеть за неделю до его официальной презентации. Характеристики Google Pixel 5 опубликовали в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:05

2020-09-23T11:05

2020-09-23T11:05

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технологии

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Подробные данные о новом флагманском смартфоне <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> попали в Сеть за неделю до его официальной презентации. Характеристики Google Pixel 5 <u><a href="https://winfuture.de/news,118410.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a></u> в WinFuture, ссылаясь на инсайдерскую информацию.Хоть формально Pixel 5 и будет считаться преемником "четверки", но основан новый смартфон не на флагманской платформе, а процессоре Snapdragon 765G. Зато обещана работа в мобильных сетях пятого поколения. Конфигурация памяти будет одна — 128 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной.Pixel 5 получит 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Он сможет обновлять картинку на частоте в 90 Гц, а фронтальная 8-Мп камера врезана в саму матрицу. Основной камерный модуль вопреки моде будет двухсенсорным — главный на 12,2 Мп и сверхширокоугольный на 16 Мп. Смартфон получит большую по меркам серии Pixel батарею — на 4080 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Новый флагманский Pixel в Европе собираются продавать по цене в 629 евро. Официальная презентация смартфона состоится 30 сентября.

https://ria.ru/20200915/google-pixel-5-1577249244.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, гаджеты, технологии