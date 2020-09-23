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https://ria.ru/20200923/google-pixel-5-1577640386.html
Смартфон Google Pixel 5 рассекречен до презентации
Подробные данные о новом флагманском смартфоне Google попали в Сеть за неделю до его официальной презентации. Характеристики Google Pixel 5 опубликовали в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:05
2020-09-23T11:05
риа наука
google
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Подробные данные о новом флагманском смартфоне <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> попали в Сеть за неделю до его официальной презентации. Характеристики Google Pixel 5 <u><a href="https://winfuture.de/news,118410.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a></u> в WinFuture, ссылаясь на инсайдерскую информацию.Хоть формально Pixel 5 и будет считаться преемником "четверки", но основан новый смартфон не на флагманской платформе, а процессоре Snapdragon 765G. Зато обещана работа в мобильных сетях пятого поколения. Конфигурация памяти будет одна — 128 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной.Pixel 5 получит 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Он сможет обновлять картинку на частоте в 90 Гц, а фронтальная 8-Мп камера врезана в саму матрицу. Основной камерный модуль вопреки моде будет двухсенсорным — главный на 12,2 Мп и сверхширокоугольный на 16 Мп. Смартфон получит большую по меркам серии Pixel батарею — на 4080 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Новый флагманский Pixel в Европе собираются продавать по цене в 629 евро. Официальная презентация смартфона состоится 30 сентября.
https://ria.ru/20200915/google-pixel-5-1577249244.html
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google, гаджеты, технологии

Смартфон Google Pixel 5 рассекречен до презентации

11:05 23.09.2020
1237
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подробные данные о новом флагманском смартфоне Google попали в Сеть за неделю до его официальной презентации. Характеристики Google Pixel 5 опубликовали в WinFuture, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
Хоть формально Pixel 5 и будет считаться преемником "четверки", но основан новый смартфон не на флагманской платформе, а процессоре Snapdragon 765G. Зато обещана работа в мобильных сетях пятого поколения. Конфигурация памяти будет одна — 128 ГБ постоянной и 8 ГБ оперативной.
Pixel 5 получит 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Он сможет обновлять картинку на частоте в 90 Гц, а фронтальная 8-Мп камера врезана в саму матрицу. Основной камерный модуль вопреки моде будет двухсенсорным — главный на 12,2 Мп и сверхширокоугольный на 16 Мп. Смартфон получит большую по меркам серии Pixel батарею — на 4080 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Новый флагманский Pixel в Европе собираются продавать по цене в 629 евро. Официальная презентация смартфона состоится 30 сентября.
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 10:46РИА Наука
Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
632004
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