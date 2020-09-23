https://ria.ru/20200923/fregat-1577647994.html
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:52
2020-09-23T12:52
2020-09-23T14:46
россия
швеция
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости</strong>. В южной части пролива Эресунн, между <u><a href="http://ria.ru/location_Denmark/">Данией</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швецией</a>,</u> столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в <u><a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/">Twitter</a></u> датские Вооруженные силы.Военные уточнили, что на место инцидента прибыли патрульный корабль P523 армии Дании, шведский буксир и вертолет со спасателями.По данным сайта мониторинга судов, Ice Rose следовал по маршруту Санкт-Петербург — Гетеборг (юго-запад Швеции). Судно должно было прибыть в Гетеборг 23 сентября, в 22:00 (мск). Однако в 10:59 (мск) оно изменило свой курс и начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. В момент столкновения скорость Ice Rose снизилась в 12 раз — с 3,7 узла (6,7 км/ч) до 0,3 узла (0,5 км/ч).В Балтийском флоте уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. Никто из членов экипажа российского фрегата не пострадал.
https://ria.ru/20200110/1563243154.html
Петя Грин
Теперь отзовут разрешение по Северному потоку?
365
Ig Sur
Походу грузовик заблудился по среди моря а потом решил рвануть назад походу капитан бухой что-ли
362
72
россия
швеция
дания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, дания, в мире
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости
. В южной части пролива Эресунн, между Данией
и Швецией,
столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter
датские Вооруженные силы.
Военные уточнили, что на место инцидента прибыли патрульный корабль P523 армии Дании, шведский буксир и вертолет со спасателями.
По данным сайта мониторинга судов, Ice Rose следовал по маршруту Санкт-Петербург — Гетеборг (юго-запад Швеции). Судно должно было прибыть в Гетеборг 23 сентября, в 22:00 (мск).
Однако в 10:59 (мск) оно изменило свой курс и начало двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. В момент столкновения скорость Ice Rose снизилась в 12 раз — с 3,7 узла (6,7 км/ч) до 0,3 узла (0,5 км/ч).
В Балтийском флоте уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. Никто из членов экипажа российского фрегата не пострадал.