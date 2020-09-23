Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577668286.html
Страны Евросоюза не признают легитимность Лукашенко
Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, вступившего сегодня в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:06
2020-09-23T17:14
польша
светлана тихановская
гитанас науседа
обсе
эдгар ринкевич
евросоюз
мид чехии
латвия
белоруссия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662006_0:12:2939:1665_1400x0_80_0_0_97a70876d2cb49dc9c27cbcd67549aa0.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, вступившего сегодня в должность в шестой по счету раз.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подтвердили позицию союза о непризнании итогов выборов и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Эти санкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за проведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>."Не имеет никакой легитимности"<a href="http://ria.ru/location_Slovakia/">Словакия</a> первой из стран Евросоюза отказала Александру Лукашенко в легитимности после инаугурации.Глава МИД республики Иван Корчок написал в <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank">Twitter</a>, что Лукашенко "не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной"."Не создаст иллюзии легитимности"Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> заявил, что итоги выборов в Белоруссии незаконны и инаугурация Лукашенко этого не изменит.Он призвал организовать новые выборы "на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>"."Демократической легитимности нет"Не стоит рассчитывать, что канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> поздравит Лукашенко со вступлением в должность, заявил официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Говоря о выборах, Зайберт напомнил о позиции <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, высказанной ранее, — что они "никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов", "не были ни справедливыми, ни свободными".По словам Зайберта, Лукашенко в соответствии с этим "также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность".По мнению Берлина, "демократической легитимности для такой церемонии нет".Также в качестве требований он упомянул "национальный диалог".На вопрос, будет ли Меркель поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".Представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a> добавила, что посольство ФРГ продолжает работу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом".Отвечая на вопрос о статусе белорусского посольства в Берлине с учетом позиции кабмина, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства"."Не узаконивает фальсификацию выборов"Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a> заявил, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Белоруссии.По его мнению, только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии."Белорусы заслуживают свободу"Инаугурация Лукашенко нелегитимна, так как выборы президента Белоруссии не были свободными и честными, написал в Twitter глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a> <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a>.Министр добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> "полностью поддерживает белорусское гражданское общество"."Избранный на недемократических выборах"<a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank">МИД Польши</a> не считает, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a> законно исполняет обязанности президента.Ситуация в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента.Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и проводит акции протеста, они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.По закону инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду неожиданно, без предварительного анонса, государственные СМИ сообщили, что Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости.После вступления Лукашенко в должность Тихановская заявила, что является "единственным лидером, который избран беларусским народом". Инаугурацию она назвала "фарсом". По ее мнению, "сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/granitsa-1577666932.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649539.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html
https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/evroparlament-1577611127.html
Ой. а где реакция Евросоюза по поводу обнуленыша
18
А тараканы не признают дезинфекцию. И чо? :)
14
8
польша
латвия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662006_161:0:2892:2048_1400x0_80_0_0_8ceecca9593f27736addaf2fdcd40cd4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, светлана тихановская, гитанас науседа, обсе, эдгар ринкевич, евросоюз, мид чехии, латвия, белоруссия, берлин (город), в мире

Страны Евросоюза не признают легитимность Лукашенко

17:06 23.09.2020 (обновлено: 17:14 23.09.2020)
3146
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, вступившего сегодня в должность в шестой по счету раз.
Ранее главы МИД ЕС подтвердили позицию союза о непризнании итогов выборов и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 16:44
Разворачивают на таможне. В Белоруссию не пропускают товары из Польши
Эти санкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за проведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.

"Не имеет никакой легитимности"

Словакия первой из стран Евросоюза отказала Александру Лукашенко в легитимности после инаугурации.
Глава МИД республики Иван Корчок написал в Twitter, что Лукашенко "не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной".
"Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", — заявил Корчок.

"Не создаст иллюзии легитимности"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что итоги выборов в Белоруссии незаконны и инаугурация Лукашенко этого не изменит.
"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или тайная — не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности", — написал Науседа в Twitter.
Он призвал организовать новые выборы "на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ".
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:05
Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии

"Демократической легитимности нет"

Не стоит рассчитывать, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравит Лукашенко со вступлением в должность, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
"Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно", — сказал он в среду на брифинге.
Говоря о выборах, Зайберт напомнил о позиции Берлина, высказанной ранее, — что они "никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов", "не были ни справедливыми, ни свободными".
"Поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов", — отметил он.
По словам Зайберта, Лукашенко в соответствии с этим "также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность".
По мнению Берлина, "демократической легитимности для такой церемонии нет".
"Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло или не произошло, остается тем же. Применение со стороны Лукашенко и его силовым аппаратом жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных, с которым отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами — освобождение всех политических заключенных", — сказал Зайберт.
Также в качестве требований он упомянул "национальный диалог".
"Другого выхода из этого кризиса нет", — отметил представитель кабмина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:20Протесты в Белоруссии
Цветная революция в Белоруссии провалилась, заявил Лукашенко
На вопрос, будет ли Меркель поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".
Представитель МИД Мария Адебар добавила, что посольство ФРГ продолжает работу в Минске, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом".
Отвечая на вопрос о статусе белорусского посольства в Берлине с учетом позиции кабмина, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства".

"Не узаконивает фальсификацию выборов"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Белоруссии.
"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения", — написал глава МИД в Twitter.
По его мнению, только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии.
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:41Протесты в Белоруссии
В МИД Франции призвали Кипр не блокировать санкции ЕС по Белоруссии

"Белорусы заслуживают свободу"

Инаугурация Лукашенко нелегитимна, так как выборы президента Белоруссии не были свободными и честными, написал в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
"Выборы в Белоруссии не были свободными и честными. Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко", — отметил он.
Министр добавил, что Чехия "полностью поддерживает белорусское гражданское общество".
"Белорусы заслуживают свободу", — подчеркнул Петршичек.

"Избранный на недемократических выборах"

МИД Польши не считает, что Лукашенко законно исполняет обязанности президента.
"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной", — говорится в Twitter ведомства.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 16:55
Комитет ЕП призвал заморозить переговоры с Белоруссией о партнерстве

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и проводит акции протеста, они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
По закону инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду неожиданно, без предварительного анонса, государственные СМИ сообщили, что Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости.
После вступления Лукашенко в должность Тихановская заявила, что является "единственным лидером, который избран беларусским народом". Инаугурацию она назвала "фарсом". По ее мнению, "сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
23910423
Обсудить8
ПольшаСветлана ТихановскаяГитанас НауседаОБСЕЭдгар РинкевичЕвросоюзМИД ЧехииЛатвияБелоруссияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ой. а где реакция Евросоюза по поводу обнуленыша
23 сентября, 17:29
Светлана АлиновскаяСветлана Алиновская
8000010
А тараканы не признают дезинфекцию. И чо? :)
23 сентября, 17:38
Александр ИАлександр И
580001
Рекомендуем
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Оппозиция вышла на акции протеста в Минске
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В Польше отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Здание МИД России
МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира
В Минске митингующих разгоняют водометами
В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева жестко осадила украинского политика за слова о Крыме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минюст Белоруссии оценил законность инаугурации Лукашенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: Берлин не помог организовать беседу Навального со следователями
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"
Экспресс-тестирование на COVID-19
МИД призвал россиян ответственно планировать путешествия
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев
Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
22:41Умерла французская певица Жюльетт Греко
Лента новостейМолния