https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577668286.html

Страны Евросоюза не признают легитимность Лукашенко

Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, вступившего сегодня в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:06

2020-09-23T17:06

2020-09-23T17:14

польша

светлана тихановская

гитанас науседа

обсе

эдгар ринкевич

евросоюз

мид чехии

латвия

белоруссия

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, вступившего сегодня в должность в шестой по счету раз.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подтвердили позицию союза о непризнании итогов выборов и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Эти санкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за проведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>."Не имеет никакой легитимности"<a href="http://ria.ru/location_Slovakia/">Словакия</a> первой из стран Евросоюза отказала Александру Лукашенко в легитимности после инаугурации.Глава МИД республики Иван Корчок написал в <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank">Twitter</a>, что Лукашенко "не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной"."Не создаст иллюзии легитимности"Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> заявил, что итоги выборов в Белоруссии незаконны и инаугурация Лукашенко этого не изменит.Он призвал организовать новые выборы "на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>"."Демократической легитимности нет"Не стоит рассчитывать, что канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> поздравит Лукашенко со вступлением в должность, заявил официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Говоря о выборах, Зайберт напомнил о позиции <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, высказанной ранее, — что они "никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов", "не были ни справедливыми, ни свободными".По словам Зайберта, Лукашенко в соответствии с этим "также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность".По мнению Берлина, "демократической легитимности для такой церемонии нет".Также в качестве требований он упомянул "национальный диалог".На вопрос, будет ли Меркель поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".Представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a> добавила, что посольство ФРГ продолжает работу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом".Отвечая на вопрос о статусе белорусского посольства в Берлине с учетом позиции кабмина, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства"."Не узаконивает фальсификацию выборов"Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a> заявил, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Белоруссии.По его мнению, только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии."Белорусы заслуживают свободу"Инаугурация Лукашенко нелегитимна, так как выборы президента Белоруссии не были свободными и честными, написал в Twitter глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a> <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a>.Министр добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> "полностью поддерживает белорусское гражданское общество"."Избранный на недемократических выборах"<a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank">МИД Польши</a> не считает, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a> законно исполняет обязанности президента.Ситуация в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента.Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и проводит акции протеста, они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.По закону инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду неожиданно, без предварительного анонса, государственные СМИ сообщили, что Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости.После вступления Лукашенко в должность Тихановская заявила, что является "единственным лидером, который избран беларусским народом". Инаугурацию она назвала "фарсом". По ее мнению, "сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/granitsa-1577666932.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649539.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html

https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/evroparlament-1577611127.html

Светлана Алиновская Ой. а где реакция Евросоюза по поводу обнуленыша 18

Александр И А тараканы не признают дезинфекцию. И чо? :) 14

8

польша

латвия

белоруссия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, светлана тихановская, гитанас науседа, обсе, эдгар ринкевич, евросоюз, мид чехии, латвия, белоруссия, берлин (город), в мире