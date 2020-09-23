https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577668286.html
Страны Евросоюза не признают легитимность Лукашенко
Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, вступившего сегодня в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:06
2020-09-23T17:06
2020-09-23T17:14
польша
светлана тихановская
гитанас науседа
обсе
эдгар ринкевич
евросоюз
мид чехии
латвия
белоруссия
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, вступившего сегодня в должность в шестой по счету раз.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подтвердили позицию союза о непризнании итогов выборов и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Эти санкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за проведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>."Не имеет никакой легитимности"<a href="http://ria.ru/location_Slovakia/">Словакия</a> первой из стран Евросоюза отказала Александру Лукашенко в легитимности после инаугурации.Глава МИД республики Иван Корчок написал в <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank">Twitter</a>, что Лукашенко "не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной"."Не создаст иллюзии легитимности"Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> заявил, что итоги выборов в Белоруссии незаконны и инаугурация Лукашенко этого не изменит.Он призвал организовать новые выборы "на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>"."Демократической легитимности нет"Не стоит рассчитывать, что канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> поздравит Лукашенко со вступлением в должность, заявил официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>.Говоря о выборах, Зайберт напомнил о позиции <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, высказанной ранее, — что они "никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов", "не были ни справедливыми, ни свободными".По словам Зайберта, Лукашенко в соответствии с этим "также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность".По мнению Берлина, "демократической легитимности для такой церемонии нет".Также в качестве требований он упомянул "национальный диалог".На вопрос, будет ли Меркель поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".Представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a> добавила, что посольство ФРГ продолжает работу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом".Отвечая на вопрос о статусе белорусского посольства в Берлине с учетом позиции кабмина, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства"."Не узаконивает фальсификацию выборов"Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Эдгар Ринкевич</a> заявил, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Белоруссии.По его мнению, только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии."Белорусы заслуживают свободу"Инаугурация Лукашенко нелегитимна, так как выборы президента Белоруссии не были свободными и честными, написал в Twitter глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a> <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a>.Министр добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> "полностью поддерживает белорусское гражданское общество"."Избранный на недемократических выборах"<a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank">МИД Польши</a> не считает, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко</a> законно исполняет обязанности президента.Ситуация в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента.Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и проводит акции протеста, они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.По закону инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду неожиданно, без предварительного анонса, государственные СМИ сообщили, что Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости.После вступления Лукашенко в должность Тихановская заявила, что является "единственным лидером, который избран беларусским народом". Инаугурацию она назвала "фарсом". По ее мнению, "сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/granitsa-1577666932.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649539.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html
https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/evroparlament-1577611127.html
Светлана Алиновская
Ой. а где реакция Евросоюза по поводу обнуленыша
18
Александр И
А тараканы не признают дезинфекцию. И чо? :)
14
8
польша
латвия
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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польша, светлана тихановская, гитанас науседа, обсе, эдгар ринкевич, евросоюз, мид чехии, латвия, белоруссия, берлин (город), в мире
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Представители руководства ряда стран Евросоюза заявили об отказе признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко
, вступившего сегодня в должность в шестой по счету раз.
Ранее главы МИД ЕС
подтвердили позицию союза о непризнании итогов выборов и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза
, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Эти санкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра
, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции
за проведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря
.
"Не имеет никакой легитимности"
Словакия
первой из стран Евросоюза отказала Александру Лукашенко в легитимности после инаугурации.
Глава МИД республики Иван Корчок написал в Twitter
, что Лукашенко "не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной".
"Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", — заявил Корчок.
"Не создаст иллюзии легитимности"
Президент Литвы Гитанас Науседа
заявил, что итоги выборов в Белоруссии незаконны и инаугурация Лукашенко этого не изменит.
"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или тайная — не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности", — написал Науседа в Twitter
.
Он призвал организовать новые выборы "на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ
".
"Демократической легитимности нет"
Не стоит рассчитывать, что канцлер ФРГ Ангела Меркель
поздравит Лукашенко со вступлением в должность, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт
.
"Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно", — сказал он в среду на брифинге.
Говоря о выборах, Зайберт напомнил о позиции Берлина
, высказанной ранее, — что они "никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов", "не были ни справедливыми, ни свободными".
"Поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов", — отметил он.
По словам Зайберта, Лукашенко в соответствии с этим "также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность".
По мнению Берлина, "демократической легитимности для такой церемонии нет".
"Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло или не произошло, остается тем же. Применение со стороны Лукашенко и его силовым аппаратом жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных, с которым отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами — освобождение всех политических заключенных", — сказал Зайберт.
Также в качестве требований он упомянул "национальный диалог".
"Другого выхода из этого кризиса нет", — отметил представитель кабмина.
На вопрос, будет ли Меркель поздравлять Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".
Представитель МИД Мария Адебар
добавила, что посольство ФРГ продолжает работу в Минске
, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом".
Отвечая на вопрос о статусе белорусского посольства в Берлине с учетом позиции кабмина, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства".
"Не узаконивает фальсификацию выборов"
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
заявил, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Белоруссии.
"Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения", — написал глава МИД в Twitter
.
По его мнению, только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Белоруссии.
"Белорусы заслуживают свободу"
Инаугурация Лукашенко нелегитимна, так как выборы президента Белоруссии не были свободными и честными, написал в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек
.
"Выборы в Белоруссии не были свободными и честными. Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко", — отметил он.
Министр добавил, что Чехия
"полностью поддерживает белорусское гражданское общество".
"Белорусы заслуживают свободу", — подчеркнул Петршичек.
"Избранный на недемократических выборах"
МИД Польши
не считает, что Лукашенко
законно исполняет обязанности президента.
"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной", — говорится в Twitter
ведомства.
Ситуация в Белоруссии
Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская
получила 10,12 процента.
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и проводит акции протеста, они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
По закону инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду неожиданно, без предварительного анонса, государственные СМИ сообщили, что Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости.
После вступления Лукашенко в должность Тихановская заявила, что является "единственным лидером, который избран беларусским народом". Инаугурацию она назвала "фарсом". По ее мнению, "сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".
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