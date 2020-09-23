https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577665848.html

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:21

2020-09-23T16:21

2020-09-23T17:20

мария захарова

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

брюссель

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> расширила список граждан стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕС</a> и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>, заявила на брифинге официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> "в обход существующих международных норм" продолжает расширять санкции и применяет их под "надуманными и порой абсурдными предлогами".Подчеркивается, что число фигурантов российского черного списка согласно дипломатической практике довели до паритета со списком ЕС. В МИД уточнили, что в представительство Евросоюза в России направили соответствующую ноту и добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Брюссель продолжит "конфронтационную линию".ЕС 11 сентября опубликовал в своем Официальном журнале решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России, введенных в 2014 году из-за Украины. Оно вступило в силу.Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.

https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html

Максим Стрельцов Бедные европейцы не увидят Воронеж 277

Арсений Новиков Смешно. 221

53

брюссель

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, москва, в мире