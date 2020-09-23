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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:21
2020-09-23T17:20
мария захарова
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
брюссель
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> расширила список граждан стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕС</a> и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>, заявила на брифинге официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она подчеркнула, что <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> "в обход существующих международных норм" продолжает расширять санкции и применяет их под "надуманными и порой абсурдными предлогами".Подчеркивается, что число фигурантов российского черного списка согласно дипломатической практике довели до паритета со списком ЕС. В МИД уточнили, что в представительство Евросоюза в России направили соответствующую ноту и добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Брюссель продолжит "конфронтационную линию".ЕС 11 сентября опубликовал в своем Официальном журнале решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России, введенных в 2014 году из-за Украины. Оно вступило в силу.Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html
Бедные европейцы не увидят Воронеж
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Смешно.
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мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, москва, в мире

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

16:21 23.09.2020 (обновлено: 17:20 23.09.2020)
142897
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Европа "в обход существующих международных норм" продолжает расширять санкции и применяет их под "надуманными и порой абсурдными предлогами".
"Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций", — указала Захарова.
Подчеркивается, что число фигурантов российского черного списка согласно дипломатической практике довели до паритета со списком ЕС.
В МИД уточнили, что в представительство Евросоюза в России направили соответствующую ноту и добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Брюссель продолжит "конфронтационную линию".
ЕС 11 сентября опубликовал в своем Официальном журнале решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России, введенных в 2014 году из-за Украины. Оно вступило в силу.
Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:15
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
978671141248
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Мария ЗахароваЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БрюссельМоскваВ мире
Популярные комментарии
Бедные европейцы не увидят Воронеж
23 сентября, 17:00
Максим СтрельцовМаксим Стрельцов
6936010169
Смешно.
23 сентября, 16:59
Арсений НовиковАрсений Новиков
675001136
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