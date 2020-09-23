https://ria.ru/20200923/evroparlament-1577678646.html

В Европарламенте создали спецкомитет по иностранному вмешательству

Специальный комитет для изучения иностранного вмешательства в демократические процессы Евросоюза появился в Европейском парламенте, сообщила в среду... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:43

2020-09-23T19:43

2020-09-23T19:43

европарламент

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149590/44/1495904460_0:163:4776:2850_1400x0_80_0_0_d1724295e57bc586b94eec6ea8463321.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Специальный комитет для изучения иностранного вмешательства в демократические процессы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> появился в Европейском парламенте, сообщила в среду пресс-служба ЕП.В новый орган, который получил название "Специальный комитет по иностранному вмешательству в различные демократические процессы в Евросоюзе", вошли 33 европейских депутата. Его возглавил народный избранник из <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Рафаэль Глюксман.В задачу нового комитета входит "анализ того, как иностранное вмешательство и финансирование кампаний могли повлиять на выборы в ЕС и как ЕС мог бы бороться против дезинформации".

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576563901.html

Sergej Vox маразм крепчал 10

7

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, евросоюз, в мире