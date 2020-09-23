https://ria.ru/20200923/evroparlament-1577678646.html
В Европарламенте создали спецкомитет по иностранному вмешательству
Специальный комитет для изучения иностранного вмешательства в демократические процессы Евросоюза появился в Европейском парламенте, сообщила в среду... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:43
2020-09-23T19:43
2020-09-23T19:43
европарламент
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Специальный комитет для изучения иностранного вмешательства в демократические процессы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> появился в Европейском парламенте, сообщила в среду пресс-служба ЕП.В новый орган, который получил название "Специальный комитет по иностранному вмешательству в различные демократические процессы в Евросоюзе", вошли 33 европейских депутата. Его возглавил народный избранник из <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Рафаэль Глюксман.В задачу нового комитета входит "анализ того, как иностранное вмешательство и финансирование кампаний могли повлиять на выборы в ЕС и как ЕС мог бы бороться против дезинформации".
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576563901.html
Sergej Vox
маразм крепчал
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, евросоюз, в мире