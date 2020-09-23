https://ria.ru/20200923/evrei-1577666248.html

Главный раввин поблагодарил полицию за спасение лидера общины Краснодара

Российские иудеи благодарны полиции за вовремя предотвращенное убийство главы еврейской общины Краснодара, которое планировала "секта" под названием "Граждане... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:27

2020-09-23T18:27

2020-09-23T18:27

религия и мировоззрение

религия

ирина волк

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

александр борода

берл лазар

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Российские иудеи благодарны полиции за вовремя предотвращенное убийство главы еврейской общины Краснодара, которое планировала "секта" под названием "Граждане СССР", заявил в среду главный раввин России Берл Лазар. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара. Заказчиками были активисты неофициального движения "Граждане СССР", которые обещали исполнителю в качестве вознаграждения высокий статус в своем движении."Еще в прошлом году в нашу синагогу в Краснодаре заявились эти "Граждане СССР" и угрожали верующим людям. Мы тогда обратились в правоохранительные органы – и, как теперь выяснилось, полиция с той самой поры действительно держала руку на пульсе и сделала все, чтобы не допустить преступления. Сердечное спасибо ей за это", - сказано в поступившем в среду в РИА Новости заявлении Лазара.По его мнению, преступление планировалось перед еврейским Новым годом не случайно – "здесь явно ставилась задача запугать людей, вызвать панику, это традиционная задача террористов"."Но вот для нас с вами в этой истории содержится важный урок. Что это за секта "СССР"? Что мы о ней знаем? Что они не признают ликвидации Советского Союза, ходят с самодельными советскими паспортами и не платят за услуги ЖКХ. Первая реакция на бытовом уровне – это сумасшедшие, на них просто надо не обращать внимания. Но вдруг оказывается, что, если не обращать внимания, они принимаются планировать заказные убийства. Это как с любой болезнью – если ее не лечить, она будет развиваться и разрушать весь организм", - добавил Лазар.Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода также выступил с заявлением по этому поводу. Он считает, что проведенная оперативниками операция имеет большое значение для всех национальных и религиозных общин, "которые, к сожалению, могут также стать жертвами ксенофобских объединений". Раввин полагает, что эта операция "станет поучительной историей" для тех, кто увлекается экстремистской идеологией. Также Борода подчеркнул, что нельзя недооценивать маргинальные организации."Несмотря на запугивающий посыл манифестов организации "Граждане СССР", их абсурдность в какой-то мере порождала смехотворный эффект, вызывала к ним несерьезное отношение. Но это обманчивое чувство, и, к сожалению, мы все смогли убедиться, что призывы к разгромам, ярая ненависть одних людей к другим, откат от просвещения и открытости в средневековые заблуждения не могут нести шуточный характер, рано или поздно они приводят к трагическому исходу", - подчеркнул Борода.В целом же, отмечают раввины, случаи как в Краснодаре крайне редки и являются скорее исключением.

https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577619910.html

https://ria.ru/20200611/1572826246.html

https://ria.ru/20190819/1557649759.html

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краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, ирина волк, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, берл лазар, краснодар, общество