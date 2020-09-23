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https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577665381.html
Путин рассказал о позитивных изменениях в экономике
Структура российской экономики постепенно меняется в лучшую сторону, все большее значение приобретают несырьевые отрасли, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:15
2020-09-23T16:15
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Структура российской экономики постепенно меняется в лучшую сторону, все большее значение приобретают несырьевые отрасли, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Да, далеко не все проблемы решены, и определенные дисбалансы сохраняются. Но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора", - сказал Путин.Он отметил, что такую качественную динамику необходимо наращивать, создавать современные рабочие места и добиваться роста доходов российских семей на этой основе.
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РИА Новости
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владимир путин, экономика

Путин рассказал о позитивных изменениях в экономике

16:15 23.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Структура российской экономики постепенно меняется в лучшую сторону, все большее значение приобретают несырьевые отрасли, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"Да, далеко не все проблемы решены, и определенные дисбалансы сохраняются. Но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора", - сказал Путин.
Он отметил, что такую качественную динамику необходимо наращивать, создавать современные рабочие места и добиваться роста доходов российских семей на этой основе.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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