https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577665381.html

Путин рассказал о позитивных изменениях в экономике

Структура российской экономики постепенно меняется в лучшую сторону, все большее значение приобретают несырьевые отрасли, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:15

2020-09-23T16:15

2020-09-23T16:15

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Структура российской экономики постепенно меняется в лучшую сторону, все большее значение приобретают несырьевые отрасли, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Да, далеко не все проблемы решены, и определенные дисбалансы сохраняются. Но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора", - сказал Путин.Он отметил, что такую качественную динамику необходимо наращивать, создавать современные рабочие места и добиваться роста доходов российских семей на этой основе.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577657319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика