https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577640427.html

Белоусов рассказал о спаде экономики

Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:21

2020-09-23T11:21

2020-09-23T11:21

андрей белоусов

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года, заявил в ходе выступления в совете федерации первый вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a>."Как известно, во втором квартале кризис нанес сильнейший удар по экономике страны. Объем ВВП и реально располагаемые доходы населения упали на 8% к уровню предшествующего года, а оборот розничной торговли упал вдвое больше – на 16%. Уровень безработицы буквально за несколько месяцев вырос с 4,6% до 6%, то есть более чем на 1 миллион человек. Такого спада по глубине и интенсивности экономика не испытывала с 2009 года", - сказал он."Оперативно был предпринят ряд действий, направленных как на поддержку доходов населения, в первую очередь социально незащищенных граждан, так и пострадавших отраслей экономики. Задача состояла в том, чтобы поддержать людей и не дать кризису расползтись на смежные отрасли по цепочкам поставок и платежей. Всего только из федерального бюджета было затрачено финансовых ресурсов более чем на 4 триллиона рублей – это 3,9% ВВП. Это позволило ограничить глубину и продолжительность спада потребления и главное задержать занятость", - добавил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, экономика