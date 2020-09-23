https://ria.ru/20200923/eko-1577656076.html

Патриаршая комиссия выступила против корректировки позиции РПЦ по ЭКО

Изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно, нужно вначале дождаться получения однозначных научных... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:03

2020-09-23T14:03

2020-09-23T14:03

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/38/1559953861_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_776683353411493f0fd161f4b8040286.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно, нужно вначале дождаться получения однозначных научных данных относительно последствий ЭКО, заявил новый председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в первом <a href="https://ria.ru/20200923/eko-1577653391.html" target="_blank">интервью</a> РИА Новости после назначения.Лукьянов занял пост главы патриаршей комиссии, по решению Священного синода Русской православной церкви, в конце августа. До этого комиссию возглавлял протоиерей Димитрий Смирнов.Ранее стало известно, что РПЦ может уточнить свою позицию по ЭКО с учетом новых технологий – некоторые варианты экстракорпорального оплодотворения могут быть приняты при определенных условиях как допустимые. По словам одного из авторов готовящегося документа в Межсоборном присутствии РПЦ, священника Романа Тарабрина, разрабатываемый документ будет отражать отношение Церкви к ЭКО с учетом последних достижений и появившейся возможности не уничтожать так называемые лишние эмбрионы."Если предположить, что Церковь даст этическое одобрение методу ЭКО для бесплодных пар (даже в случае использования лишь одного эмбриона), получается, что мы подписываемся на чистом листе бумаги и серьезно рискуем. Мы не знаем подлинных последствий, которые проявятся спустя десятилетия", - сказал Лукьянов.Он напомнил, что первый ребенок родился с помощью ЭКО лишь в 1978 году, а в СССР - в 1986 году."На мой взгляд, какое-либо изменение позиции Церкви возможно лишь тогда, когда хотя бы научное сообщество получит более-менее полную картину последствий использования экстракорпорального оплодотворения. До сих пор не разработана - и я думаю, не случайно - единая система оценки как эффективности, так и безопасности различных вспомогательных репродуктивных технологий с ведением единых регистров таких пациентов. По крайней мере, нет общедоступных и объективных данных, а не данных лоббистов данной технологии. Наоборот, многие ученые высказывают серьезную обеспокоенность последствиями ЭКО", - отметил Лукьянов.По его словам, вмешательство в естественный процесс зачатия "может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства". Собеседник агентства задался вопросом, готова ли сейчас Церковь "взять на себя моральную ответственность за сохранение и воспроизводство факторов нарушения здоровья потомства, а самое печальное, за передачу последующим поколениям мужского и женского бесплодия?".Полемизируя со сторонником корректировки позиции Церкви священником Романом Тарабриным, глава патриаршей комиссии сослался на "данные авторитетных российских ученых", согласно которым, число детей с врожденной патологией сильно разнится среди тех, кто рожден с помощью ЭКО и зачатых естественным образом."Более 70% детей, зачатых с помощью ЭКО, имеют нарушения в развитии. Это позиция Союза педиатров России, глава которого, ученый с мировым именем, академик Александр Баранов, неоднократно заявлял об опасности ЭКО как для здоровья женщин, так и для здоровья детей, зачатых таким образом. <...> Согласно данным финских исследователей, приведенным в документе "О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО", смертность среди ЭКО-детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в популяции", - сообщил Лукьянов.Говоря о том, может ли Церковь с богословской и нравственной позиции одобрить какой-либо из видов ЭКО, он призвал "быть предельно осторожными и не спешить".

https://ria.ru/20200923/eko-1577653391.html

https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html

https://ria.ru/20200125/1563871890.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь