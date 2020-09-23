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https://ria.ru/20200923/dumbledore-1577657755.html
СМИ узнали, что HBO собирается снять сериал про Альбуса Дамблдора
HBO собирается снять сериал об Альбусе Дамблдоре с Джудом Лоу в главной роли, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:52
2020-09-23T14:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
эдди редмэйн
гарри поттер
джуд лоу
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. HBO собирается снять сериал об Альбусе Дамблдоре с Джудом Лоу в главной роли, <a href="https://wegotthiscovered.com/tv/wb-reportedly-developing-dumbledore-show-jude-law-hbo-max/" target="_blank">сообщает</a> портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники.Предполагается, что речь в спин-оффе пойдет о молодых годах директора Хогвартса, а действие шоу развернется между событиями "Фантастических тварей" и "Гарри Поттера". Джуд Лоу впервые сыграл Дамблдора во втором фильме франшизы — "Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и сейчас снимается в этой роли в третьей части — "Фантастические твари и где они обитают". В HBO пока не прокомментировали информацию о новом проекте. Ранее актер из "Фантастических тварей" Эдди Редмэйн сообщил, что съемки третьей части <a href="https://ria.ru/20200922/semki-1577561884.html" target="_blank">возобновились</a> после перерыва из-за ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20200918/potter-1577400149.html
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, эдди редмэйн, гарри поттер, джуд лоу

СМИ узнали, что HBO собирается снять сериал про Альбуса Дамблдора

14:52 23.09.2020
94
© Heyday Films (2018)Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Кадр из фильма Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Heyday Films (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. HBO собирается снять сериал об Альбусе Дамблдоре с Джудом Лоу в главной роли, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что речь в спин-оффе пойдет о молодых годах директора Хогвартса, а действие шоу развернется между событиями "Фантастических тварей" и "Гарри Поттера".
Джуд Лоу впервые сыграл Дамблдора во втором фильме франшизы — "Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и сейчас снимается в этой роли в третьей части — "Фантастические твари и где они обитают".
В HBO пока не прокомментировали информацию о новом проекте.
Ранее актер из "Фантастических тварей" Эдди Редмэйн сообщил, что съемки третьей части возобновились после перерыва из-за ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией.
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200000
КультураКино и сериалыНовости культурыHBOЭдди РедмэйнГарри ПоттерДжуд Лоу
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