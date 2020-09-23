Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/dtp-1577633170.html
В ДТП под Красноярском погибли три человека
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T05:15
2020-09-23T06:20
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_22d0202bdd4666aa3a01a4610952f751.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a>.По предварительной информации ведомства, авария с участием иномарки и погрузчика произошла вечером во вторник на трассе в Емельяновском районе рядом с Красноярском. В результате три человека в иномарке погибли - их личности устанавливаются. Четверо человек, также находившихся в легковом авто, доставлены в больницу.По информации краевого минздрава, пострадавших сразу госпитализировали в Красноярск. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом в реанимации.
https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_f5157ceb6de91abbac1758aba23d9fcc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В ДТП под Красноярском погибли три человека

05:15 23.09.2020 (обновлено: 06:20 23.09.2020)
4377
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"Сотрудники полиции Красноярского края работают на месте дорожно-транспортного происшествия в​​ Емельяновском​ районе, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, авария с участием иномарки и погрузчика произошла вечером во вторник на трассе в Емельяновском районе рядом с Красноярском. В результате три человека в иномарке погибли - их личности устанавливаются. Четверо человек, также находившихся в легковом авто, доставлены в больницу.
По информации краевого минздрава, пострадавших сразу госпитализировали в Красноярск. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом в реанимации.
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 16:51
Адвокат рассказал, как рэпер Эллей может избежать срока за ДТП в Москве
0101602
Обсудить0
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Президент США Дональд Трамп
Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности
Гроза в Коктебеле
В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле
Вид на город Южно-Сахалинск
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
Виды Санкт-Петербурга. Архив
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Сибирские археологи нашли в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Торговля арбузами на рынке в Севастополе
Найдено неожиданное применение арбуза
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Какая рыба самая полезная
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Ученые в лаборатории
В России открыли революционный природный антибиотик
Девушка отправляет голосовое сообщение
Раскрыта основная опасность голосовых помощников
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:49Назван необычный симптом рака
Лента новостейМолния