https://ria.ru/20200923/dtp-1577633170.html

В ДТП под Красноярском погибли три человека

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T05:15

2020-09-23T05:15

2020-09-23T06:20

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские выясняют обстоятельства ДТП под Красноярском, в котором погибли три человека и четверо пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a>.По предварительной информации ведомства, авария с участием иномарки и погрузчика произошла вечером во вторник на трассе в Емельяновском районе рядом с Красноярском. В результате три человека в иномарке погибли - их личности устанавливаются. Четверо человек, также находившихся в легковом авто, доставлены в больницу.По информации краевого минздрава, пострадавших сразу госпитализировали в Красноярск. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом в реанимации.

https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html

красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия