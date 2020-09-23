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Слуцкий рассказал о последствиях непродления ДСНВ
Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США приведет к разрушению мировой системы ядерного сдерживания, именно поэтому... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:07
2020-09-23T12:07
леонид слуцкий
генеральная ассамблея оон
госдума рф
владимир путин
оон
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США приведет к разрушению мировой системы ядерного сдерживания, именно поэтому президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в своем выступлении на ГА ООН обратил внимание на эту ситуацию, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Путин в ходе выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник заявил о необходимости оперативно решить вопрос с продлением <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>. Кроме того, он подчеркнул, что Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, а также рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США.Он отметил, что депутаты ГД в рамках парламентского диалога пытаются общаться с коллегами из Конгресса <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по этому вопросу, которые, "идут на эти контакты все более активно", но не дают ответов на эту тему."Именно поэтому данный участок выступления президента России (о судьбе договора между РФ и США о СНВ-3) с трибуны ООН необходим. Нам важно и, возможно, в ходе нынешней юбилейной сессии Генассамблеи получить от американского руководства разъяснения по этому поводу, потому что цена вопроса - мир на планете и продолжение или не дай бог обрушение существующей системы ядерного сдерживания, системы эффективной, системы, создававшейся десятилетиями", - добавил депутат.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html
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леонид слуцкий, генеральная ассамблея оон, госдума рф, владимир путин, оон, сша, безопасность, в мире

Слуцкий рассказал о последствиях непродления ДСНВ

12:07 23.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США приведет к разрушению мировой системы ядерного сдерживания, именно поэтому президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на ГА ООН обратил внимание на эту ситуацию, считает член комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин в ходе выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник заявил о необходимости оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ. Кроме того, он подчеркнул, что Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, а также рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США.

"Если СНВ-3 не будет продлен, по сути, это означает ни много ни мало слом мировой системы ядерного сдерживания, простите за патетику, но это именно так, и конечно, будут обрушены многолетние усилия советских, а затем и российских, и кстати, американских экспертов, которые в этой области работали", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что депутаты ГД в рамках парламентского диалога пытаются общаться с коллегами из Конгресса США по этому вопросу, которые, "идут на эти контакты все более активно", но не дают ответов на эту тему.
"Именно поэтому данный участок выступления президента России (о судьбе договора между РФ и США о СНВ-3) с трибуны ООН необходим. Нам важно и, возможно, в ходе нынешней юбилейной сессии Генассамблеи получить от американского руководства разъяснения по этому поводу, потому что цена вопроса - мир на планете и продолжение или не дай бог обрушение существующей системы ядерного сдерживания, системы эффективной, системы, создававшейся десятилетиями", - добавил депутат.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 13:20
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
1301101
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Леонид СлуцкийГенеральная Ассамблея ООНГосдума РФВладимир ПутинООНСШАБезопасностьВ мире
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