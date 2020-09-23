https://ria.ru/20200923/dsnv-1577644061.html

Слуцкий рассказал о последствиях непродления ДСНВ

Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США приведет к разрушению мировой системы ядерного сдерживания, именно поэтому... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:07

2020-09-23T12:07

2020-09-23T12:07

леонид слуцкий

генеральная ассамблея оон

госдума рф

владимир путин

оон

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Непродление Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США приведет к разрушению мировой системы ядерного сдерживания, именно поэтому президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в своем выступлении на ГА ООН обратил внимание на эту ситуацию, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Путин в ходе выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник заявил о необходимости оперативно решить вопрос с продлением <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>. Кроме того, он подчеркнул, что Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, а также рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США.Он отметил, что депутаты ГД в рамках парламентского диалога пытаются общаться с коллегами из Конгресса <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по этому вопросу, которые, "идут на эти контакты все более активно", но не дают ответов на эту тему."Именно поэтому данный участок выступления президента России (о судьбе договора между РФ и США о СНВ-3) с трибуны ООН необходим. Нам важно и, возможно, в ходе нынешней юбилейной сессии Генассамблеи получить от американского руководства разъяснения по этому поводу, потому что цена вопроса - мир на планете и продолжение или не дай бог обрушение существующей системы ядерного сдерживания, системы эффективной, системы, создававшейся десятилетиями", - добавил депутат.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577546098.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, генеральная ассамблея оон, госдума рф, владимир путин, оон, сша, безопасность, в мире