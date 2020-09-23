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https://ria.ru/20200923/dovod-1577650106.html
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Джон Дэвид Вашингтон рассказал в интервью изданию Esquire, что не имеет ничего против съемок продолжения "Довода". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:34
2020-09-23T17:34
что посмотреть
фильмы
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. Джон Дэвид Вашингтон <a href="https://www.esquire.com/entertainment/movies/a34076924/tenet-2-sequel/" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию Esquire, что не имеет ничего против съемок продолжения "Довода". В конце фильма персонаж Роберта Паттинсона говорит главному герою (Джону Дэвиду Вашингтону), что они знают друг друга уже много лет, а точнее, что в будущем им предстоит очень хорошо друг друга узнать. В этой связи у обозревателя издания возник вопрос к Вашингтону о возможном сиквеле."Что касается меня, то ответ да!" — ответил актер. Однако, рассуждая о планах режиссера "Довода" Вашингтон сказал: "На самом деле, я не знаю. Кристофер Нолан делает то, что он считает нужным". "Может быть, он над чем-то работал последние несколько лет и хочет продолжить заниматься этим проектом, может быть, его вдохновило что-то еще, я не знаю", — добавил он.При этом сам актер все же надеется на сиквел "Довода": "Мне бы хотелось снова в этом поучаствовать и поисследовать этот сюжет. Проект кажется мне уникальным", — добавил он.
https://ria.ru/20200922/prokat-1577594054.html
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что посмотреть , фильмы, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан

Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел

17:34 23.09.2020
660
© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Warner Bros. Pictures (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Джон Дэвид Вашингтон рассказал в интервью изданию Esquire, что не имеет ничего против съемок продолжения "Довода".
В конце фильма персонаж Роберта Паттинсона говорит главному герою (Джону Дэвиду Вашингтону), что они знают друг друга уже много лет, а точнее, что в будущем им предстоит очень хорошо друг друга узнать. В этой связи у обозревателя издания возник вопрос к Вашингтону о возможном сиквеле.
"Что касается меня, то ответ да!" — ответил актер.
Однако, рассуждая о планах режиссера "Довода" Вашингтон сказал: "На самом деле, я не знаю. Кристофер Нолан делает то, что он считает нужным".
"Может быть, он над чем-то работал последние несколько лет и хочет продолжить заниматься этим проектом, может быть, его вдохновило что-то еще, я не знаю", — добавил он.
При этом сам актер все же надеется на сиквел "Довода": "Мне бы хотелось снова в этом поучаствовать и поисследовать этот сюжет. Проект кажется мне уникальным", — добавил он.
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 13:21Культура
"Довод" собрал в российском прокате почти 600 миллионов рублей
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Культурачто посмотретьфильмыКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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