https://ria.ru/20200923/dovod-1577650106.html

Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел

Джон Дэвид Вашингтон рассказал в интервью изданию Esquire, что не имеет ничего против съемок продолжения "Довода". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:34

2020-09-23T17:34

2020-09-23T17:34

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. Джон Дэвид Вашингтон <a href="https://www.esquire.com/entertainment/movies/a34076924/tenet-2-sequel/" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию Esquire, что не имеет ничего против съемок продолжения "Довода". В конце фильма персонаж Роберта Паттинсона говорит главному герою (Джону Дэвиду Вашингтону), что они знают друг друга уже много лет, а точнее, что в будущем им предстоит очень хорошо друг друга узнать. В этой связи у обозревателя издания возник вопрос к Вашингтону о возможном сиквеле."Что касается меня, то ответ да!" — ответил актер. Однако, рассуждая о планах режиссера "Довода" Вашингтон сказал: "На самом деле, я не знаю. Кристофер Нолан делает то, что он считает нужным". "Может быть, он над чем-то работал последние несколько лет и хочет продолжить заниматься этим проектом, может быть, его вдохновило что-то еще, я не знаю", — добавил он.При этом сам актер все же надеется на сиквел "Довода": "Мне бы хотелось снова в этом поучаствовать и поисследовать этот сюжет. Проект кажется мне уникальным", — добавил он.

https://ria.ru/20200922/prokat-1577594054.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , фильмы, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, кристофер нолан