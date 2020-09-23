https://ria.ru/20200923/debaty-1577681550.html
Байден заявил, что начал готовиться к дебатам с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что уже начал готовиться к первому раунду дебатов со своим соперником в предвыборной гонке действующим главой... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:49
2020-09-23T20:49
2020-09-23T20:49
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
кливленд
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что уже начал готовиться к первому раунду дебатов со своим соперником в предвыборной гонке действующим главой государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>.Первые дебаты намечены на 29 сентября, они пройдут в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>. В качестве тем были выбраны коронавирус, экономика, протесты в США и кандидат на место в Верховном суде. Модерировать первый раунд дебатов будет ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. Кроме этих тем, в списке также значатся "данные о Трампе и Байдене" и "целостность выборов".Каждой из тем будет посвящено 15 минут 90-минутного марафона, который не будет прерываться на рекламу.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, кливленд, сша, в мире