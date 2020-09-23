https://ria.ru/20200923/daniya-1577664808.html

Дания расследует инцидент с российским фрегатом

Глава совета Дании по расследованию морских аварий заявил РИА Новости о начале сбора данных для анализа причин столкновения контейнеровоза Ice Rose и... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:04

2020-09-23T16:04

2020-09-23T16:12

балтийский флот вмф россии

швеция

дания

балтийск

маршалловы острова

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава совета <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> по расследованию морских аварий заявил РИА Новости о начале сбора данных для анализа причин столкновения контейнеровоза Ice Rose и российского фрегата в районе Эресуннского моста, процесс займет несколько недель."Датский совет по расследованию морских аварий занимается сбором данных для проверки последовательности событий и анализа причин столкновения. Этот процесс будет продолжаться в течение нескольких недель", - заявил глава совета Оессур Ярлейвсон Хилдуберг.Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> Ice Rose с малым противолодочным кораблем <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийске</a>.Место столкновения находится вблизи <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>, недалеко от моста, соединяющего Данию и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швецию</a>. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей. Как сообщили спасатели, в момент столкновения над проливом стоял густой туман.

https://ria.ru/20200923/shvetsiya-1577661537.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийский флот вмф россии, швеция, дания, балтийск, маршалловы острова, в мире