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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200923/dal-1577638960.html
"Заговор классиков". Даль. Создатель матрицы русских слов и понятий
По отцу – датчанин, по матери – француз. Он стал исконно русским писателем, поэтом, драматургом. В молодости военный моряк, затем студент Дерптского университета. Друг Пушкина. Врач-хирург. Собиратель русских сказок и пословиц. Полвека работал над уникальным произведением: Толковым словарем великорусского языка.
2020-09-23T14:00
2020-09-23T14:00
подкаст
подкаст "заговор классиков"
а. с. пушкин
владимир даль
виктор ерофеев
литература
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"Заговор классиков". Даль. Создатель матрицы русских слов и понятий
По отцу – датчанин, по матери – француз. Он стал исконно русским писателем, поэтом, драматургом. В молодости военный моряк, затем студент Дерптского университета. Друг Пушкина. Врач-хирург. Собиратель русских сказок и пословиц. Полвека работал над уникальным произведением: Толковым словарем великорусского языка.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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подкаст, аудио, а. с. пушкин, владимир даль, виктор ерофеев, литература

"Заговор классиков". Даль. Создатель матрицы русских слов и понятий

14:00 23.09.2020
21
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Даль. Создатель матрицы русских слов и понятий
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
По отцу – датчанин, по матери – француз. Он стал исконно русским писателем, поэтом, драматургом. В молодости военный моряк, затем студент Дерптского университета. Друг Пушкина. Врач-хирург. Собиратель русских сказок и пословиц. Полвека работал над уникальным произведением: Толковым словарем великорусского языка.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастА. С. ПушкинВладимир ДальВиктор Ерофеевлитература
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