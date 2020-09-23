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https://ria.ru/20200923/croods-1577584485.html
В сиквеле "Семейки Крудс" главные герои объединятся с новыми персонажами
На YouTube разместили первый трейлер сиквела анимационного фильма "Семейка Крудс" (2013 год). Теперь он называется "Семейка Крудс: Новоселье". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T06:45
2020-09-23T06:45
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
николас кейдж
youtube
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили первый трейлер сиквела анимационного фильма "Семейка Крудс" (2013 год). Теперь он называется "Семейка Крудс: Новоселье".Если оригинальный фильм 2013-го года был посвящен важности семьи, сиквел посвящен единству. Главные герои — семья пещерных людей во главе с сильным и смелым Гругом находятся в поисках идеального и безопасного места для жизни. Вскоре они обнаруживают райское место, которое отвечает всех их потребностям. Одна проблема — там уже живут другие люди, продвинутые и гостеприимные фермеры Беттерманы. Они пускают Груга и его близких в свой дом. Однако из-за разного образа жизни находиться под одной крышей Беттерманам и Крудсам оказывается непросто. Лишь новая угроза из внешнего мира подтолкнет обе семьи к примирению и заставит их забыть о всех разногласиях. Как и в первом фильме, Грудсов снова озвучили: Николас Кейдж (Груг), Эмма Стоун (Гип), Райан Рейнольдс (Малой), Кэтрин Кинер (Угга), Кларк Дьюк (Тунк). Новые персонажи Беттерманы будут говорить голосами Келли Мари Трэн ("Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год), Лесли Манн ("Другая женщина", 2014 год) и Питера Динклэйджа, известного по роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов". Выход мультфильма в российском прокате запланирован на 24 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, райан рейнольдс (актер), николас кейдж, youtube

В сиквеле "Семейки Крудс" главные герои объединятся с новыми персонажами

06:45 23.09.2020
133
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube разместили первый трейлер сиквела анимационного фильма "Семейка Крудс" (2013 год). Теперь он называется "Семейка Крудс: Новоселье".
Если оригинальный фильм 2013-го года был посвящен важности семьи, сиквел посвящен единству. Главные герои — семья пещерных людей во главе с сильным и смелым Гругом находятся в поисках идеального и безопасного места для жизни. Вскоре они обнаруживают райское место, которое отвечает всех их потребностям. Одна проблема — там уже живут другие люди, продвинутые и гостеприимные фермеры Беттерманы.
Они пускают Груга и его близких в свой дом. Однако из-за разного образа жизни находиться под одной крышей Беттерманам и Крудсам оказывается непросто. Лишь новая угроза из внешнего мира подтолкнет обе семьи к примирению и заставит их забыть о всех разногласиях.
Как и в первом фильме, Грудсов снова озвучили: Николас Кейдж (Груг), Эмма Стоун (Гип), Райан Рейнольдс (Малой), Кэтрин Кинер (Угга), Кларк Дьюк (Тунк). Новые персонажи Беттерманы будут говорить голосами Келли Мари Трэн ("Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год), Лесли Манн ("Другая женщина", 2014 год) и Питера Динклэйджа, известного по роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов".
Выход мультфильма в российском прокате запланирован на 24 декабря 2020 года.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Николас КейджYouTube
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