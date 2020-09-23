Путин надеется, что избранные в сентябре чиновники оправдают доверие
14:32 23.09.2020 (обновлено: 14:59 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все вновь избранные на сентябрьских региональных выборах чиновники и представители законодательных органов власти сделают все возможное, чтобы оправдать доверие и ожидания избирателей.
Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем выступлении упомянула о прошедшей в стране избирательной кампании.
"Я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных органов, региональных органов власти, за поддержку. И хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают всё от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей", - заявил Путин.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.