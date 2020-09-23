https://ria.ru/20200923/chinovniki-1577658460.html

Путин надеется, что избранные в сентябре чиновники оправдают доверие

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все вновь избранные на сентябрьских региональных выборах чиновники и представители законодательных органов власти... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:32

2020-09-23T14:32

2020-09-23T14:59

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассчитывает, что все вновь избранные на сентябрьских региональных выборах чиновники и представители законодательных органов власти сделают все возможное, чтобы оправдать доверие и ожидания избирателей.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса. Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> в своем выступлении упомянула о прошедшей в стране избирательной кампании."Я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных органов, региональных органов власти, за поддержку. И хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают всё от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей", - заявил Путин.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200923/obraschenie-1577657998.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика