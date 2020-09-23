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Путин надеется, что избранные в сентябре чиновники оправдают доверие
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все вновь избранные на сентябрьских региональных выборах чиновники и представители законодательных органов власти... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:32
2020-09-23T14:59
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассчитывает, что все вновь избранные на сентябрьских региональных выборах чиновники и представители законодательных органов власти сделают все возможное, чтобы оправдать доверие и ожидания избирателей.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса. Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> в своем выступлении упомянула о прошедшей в стране избирательной кампании."Я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных органов, региональных органов власти, за поддержку. И хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают всё от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей", - заявил Путин.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика

Путин надеется, что избранные в сентябре чиновники оправдают доверие

14:32 23.09.2020 (обновлено: 14:59 23.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что все вновь избранные на сентябрьских региональных выборах чиновники и представители законодательных органов власти сделают все возможное, чтобы оправдать доверие и ожидания избирателей.
Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем выступлении упомянула о прошедшей в стране избирательной кампании.
"Я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных органов, региональных органов власти, за поддержку. И хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают всё от них зависящее и возможное для того, чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей", - заявил Путин.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:23
Матвиенко заявила, что законодатели получили новую систему координат
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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