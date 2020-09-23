https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577659649.html

Совфед обсудит с регионами проект бюджета с учетом замечаний Путина

Совет Федерации в начале октября обсудит с регионами проект федерального бюджета на ближайшие три года, учтёт все замечания президента РФ Владимира Путина при... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:46

2020-09-23T14:46

2020-09-23T14:47

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> в начале октября обсудит с регионами проект федерального бюджета на ближайшие три года, учтёт все замечания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> при его доработке, заявила спикер верхней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."В самое ближайшее время - в начале октября - Совет Федерации проведет представительные общественные слушания по бюджету с участием субъектов Федерации. Для нас очень важна сбалансированность региональных бюджетов. И все ключевые тезисы, предложения, которые вы сегодня высказали, мы обязательно учтем и используем при доработке проекта бюджета", - заявила Матвиенко, обращаясь к президенту.Она отметила, что все сенаторы понимают значимость основного финансового документа и его главное предназначение, которое заключается в развитии страны и заботе о гражданах.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577657319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, общество