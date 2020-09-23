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Мужчина лишился ноги и чуть не умер из-за бутерброда
Житель шотландского города Бонхилл 65-летний пенсионер Малколм Уайт лишился ноги, поскользнувшись на выпавшем из бутерброда томате. Об этом сообщает The Mirror. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:37
2020-09-23T14:37
происшествия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Житель шотландского города Бонхилл 65-летний <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Pensionery" target="_blank">пенсионер</a> Малколм Уайт лишился ноги, поскользнувшись на выпавшем из бутерброда томате. Об этом сообщает <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/grandad-loses-leg-almost-dies-22721130">The Mirror</a>.Уайт рассказал, как произошел инцидент. Жена Ивонна сделала ему бутерброд. "По какой-то причине я пошел обратно в дом с сэндвичем. Кусочек помидора выпал, я поскользнулся на нем и ударился пальцем о плинтус", — поделился мужчина. После этого травмированный палец почернел, и пенсионер обратился в больницу. Врачи диагностировали перелом, однако вскоре чернота начала распространяться по всей стопе. "Следующее, что я помню — как проснулся в госпитале после четырех дней в реанимации", — сообщил Уайт. Оказалось, у шотландца образовались тромбы, которые невозможно было удалить хирургическим путем, поэтому мужчине ампутировали ногу.По признанию пенсионера, после операции его жизнь сильно изменилась. Он перестал выходить из дома и живет в гостиной, потому что не может подняться по лестнице. "Я даже не могу принять душ, и Ивонне приходится мыть меня прямо в постели каждый день. Я не могу выйти из дома, потому что для этого нужно спуститься по ступеням. Я абсолютно ограничен", — добавил Уайт.Он подчеркнул, что очень благодарен жене за помощь и постоянную поддержку и пожаловался, что их дом не приспособлен для <a href="https://ria.ru/keyword_invalidnost" target="_blank">инвалида</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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происшествия, в мире

Мужчина лишился ноги и чуть не умер из-за бутерброда

14:37 23.09.2020
418
© Fotolia / Olga NayashkovaСэндвич
Сэндвич - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Fotolia / Olga Nayashkova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Житель шотландского города Бонхилл 65-летний пенсионер Малколм Уайт лишился ноги, поскользнувшись на выпавшем из бутерброда томате. Об этом сообщает The Mirror.
Уайт рассказал, как произошел инцидент. Жена Ивонна сделала ему бутерброд.
"По какой-то причине я пошел обратно в дом с сэндвичем. Кусочек помидора выпал, я поскользнулся на нем и ударился пальцем о плинтус", — поделился мужчина.
После этого травмированный палец почернел, и пенсионер обратился в больницу. Врачи диагностировали перелом, однако вскоре чернота начала распространяться по всей стопе.
"Следующее, что я помню — как проснулся в госпитале после четырех дней в реанимации", — сообщил Уайт. Оказалось, у шотландца образовались тромбы, которые невозможно было удалить хирургическим путем, поэтому мужчине ампутировали ногу.
По признанию пенсионера, после операции его жизнь сильно изменилась. Он перестал выходить из дома и живет в гостиной, потому что не может подняться по лестнице. "Я даже не могу принять душ, и Ивонне приходится мыть меня прямо в постели каждый день. Я не могу выйти из дома, потому что для этого нужно спуститься по ступеням. Я абсолютно ограничен", — добавил Уайт.
Смартфон с приложением для знакомств - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:29
Называется, познакомился. Мужчину расчленили после онлайн-общения
Он подчеркнул, что очень благодарен жене за помощь и постоянную поддержку и пожаловался, что их дом не приспособлен для инвалида.
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